Turismo de nacimiento en Estados Unidos: el debate por la ciudadanía

El turismo de nacimiento volvió a instalarse en la agenda política estadounidense luego de que Donald Trump cuestionara el derecho automático a la ciudadanía para hijos de extranjeros nacidos en territorio norteamericano.

En ese contexto, el analista Lucas Luchillo sostuvo que se trata de un fenómeno “de poca importancia y alta visibilidad”, aunque utilizado políticamente para endurecer el debate migratorio.

Durante la entrevista, explicó que este tipo de casos representan un porcentaje mínimo de los nacimientos en Estados Unidos. “Más o menos se estima que hay unos 10.000 nacimientos de mujeres que no viven en los Estados Unidos”, detalló, y agregó que equivale apenas al 0,2% del total anual.

Turismo de nacimiento y ciudadanía estadounidense

El especialista indicó que el denominado turismo de maternidad suele estar vinculado a sectores de alto poder adquisitivo. “En general hay empresas que venden paquetes para una familia que quiere tener un hijo en los Estados Unidos”, señaló. Según explicó, estos programas pueden costar entre 20 mil y 100 mil dólares y son utilizados principalmente por familias chinas y rusas.

Luchillo aclaró además que obtener la ciudadanía estadounidense para un hijo no representa un beneficio migratorio inmediato para los padres. “El chico que nació hoy recién va a poder tener algún beneficio de ciudadanía para los padres dentro de 20 años”, afirmó.

En ese marco, explicó las diferencias entre los sistemas de ciudadanía aplicados en distintos países. Mientras Estados Unidos mantiene históricamente el principio de ius soli —ciudadanía por lugar de nacimiento—, otros países aplican el ius sanguinis, basado en la nacionalidad de los padres.

Trump, inmigración y la Corte Suprema

Según el analista, la estrategia de Trump consiste en utilizar casos aislados para impulsar restricciones migratorias más amplias. “Usan estos casos minoritarios de turismo de nacimiento para avanzar en la restricción del derecho de ciudadanía por nacimiento”, sostuvo.

Asimismo, advirtió que el verdadero impacto de estas medidas recaería sobre familias inmigrantes de bajos recursos. “Suelen ser inmigrantes pobres, latinos o africanos o asiáticos”, explicó al referirse a quienes podrían verse afectados por eventuales cambios legales.

Sobre el escenario político, Luchillo consideró que no habría modificaciones drásticas antes de las próximas elecciones en Estados Unidos. También destacó que la Corte Suprema de Estados Unidos podría fallar en contra de las intenciones de Trump respecto a limitar la ciudadanía por nacimiento.

Finalmente, concluyó que la política migratoria impulsada por el presidente enfrenta un creciente rechazo social. “La opinión sobre la política migratoria de Trump tiende a un rechazo bastante mayoritario”, aseguró.