Medio Oriente y Ucrania: alertan por una escalada bélica que complica las negociaciones de paz

La escalada militar en Medio Oriente y Europa vuelve a poner en duda cualquier posibilidad de acuerdo diplomático. Para el analista internacional, Jorge Borgognoni, la situación internacional atraviesa una etapa de máxima tensión y con consecuencias directas sobre la economía mundial. “Fue una semana de un reguero de pólvora interesante, por un lado y por el otro”, resumió el especialista al analizar el escenario actual.

Según explicó, el foco principal está puesto en la estrategia de Estados Unidos frente a Irán y el impacto de las decisiones de Donald Trump sobre la estabilidad regional. “Trump activó y desactivó ese programa Libertad en menos de 48 horas”, señaló, y agregó que ahora el exmandatario estadounidense “está rogando e implorando” que Irán acepte parte de las condiciones presentadas por Washington para evitar una profundización del conflicto.

El impacto económico y la tensión en Medio Oriente

Borgognoni remarcó que el conflicto ya repercute de manera directa en los mercados internacionales, especialmente en el petróleo. “Está repercutiendo en las economías internacionales de forma abrupta. Por eso el petróleo es complicado, los saltos que está teniendo”, afirmó.

El analista también destacó que Estados Unidos e Israel no esperaban una reacción militar inmediata de Irán en la zona del Estrecho de Ormuz. “Nunca esperaron que hubiera una respuesta bélica”, sostuvo, al referirse a los ataques cruzados contra embarcaciones en la región.

Para Borgognoni, la principal dificultad radica en las diferencias culturales y estratégicas entre Occidente y Medio Oriente. “Medio Oriente maneja otros tiempos y otras necesidades con otros recursos y otras aspiraciones”, explicó, marcando las limitaciones de las iniciativas impulsadas desde Washington.

Rusia, Ucrania y una paz cada vez más lejana

En relación con la guerra entre Rusia y Ucrania, Borgognoni consideró que las perspectivas de paz están cada vez más alejadas. “Putin no dio marcha atrás con su plan invasor”, aseguró, y recordó que los recientes ataques profundizaron aún más la confrontación.

El especialista diferenció las etapas del conflicto: una primera marcada por enfrentamientos militares directos y una segunda atravesada por intentos diplomáticos que nunca lograron consolidarse. “Empezamos a hablar de paz, pero fueron reuniones, reuniones cerradas y reuniones abiertas”, indicó.

Además, subrayó que detrás del conflicto existe una fuerte disputa económica vinculada al suministro energético europeo. “Ahí hay una discusión económica muy interesante, que es el gas natural”, explicó, en referencia al peso estratégico de Ucrania para Rusia y Europa Occidental.

Finalmente, Borgognoni remarcó que el conflicto no parece tener una salida inmediata. “Ese conflicto es inevitable”, concluyó.