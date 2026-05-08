Encuesta: La Fundación Pensar alertó por la caída del consumo y el deterioro del humor social en la era Milei

La Fundación Pensar difundió un informe en el que alertó sobre un deterioro del humor social, una caída del ingreso disponible y un freno en la recuperación del consumo durante el gobierno de Javier Milei. El documento, elaborado junto a Poliarquía y Casa Tres, sostuvo que el malestar económico comenzó a impactar en la percepción social sobre la gestión libertaria.

El reporte analizó el comportamiento del consumo, el empleo y las expectativas económicas de los argentinos y concluyó que el rebote registrado durante 2025 comenzó a perder fuerza en los primeros meses de 2026. Según el Indicador de Consumo Familiar (ICF), elaborado por Poliarquía desde 2008, el índice cayó 3% respecto al trimestre anterior y 10% en comparación con el mismo período del año pasado, aunque todavía se mantiene entre los niveles más altos de la última década.

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“El incremento del mal humor social reciente y la pérdida de apoyo del gobierno libertario no se explican solo por los escándalos y denuncias recientes sino que tienen un correlato en el bolsillo de las familias”, sostuvo el director de Poliarquía, Alejandro Catterberg.

El documento marcó una tensión entre el discurso oficial y algunos indicadores económicos. Mientras el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, sostienen que el consumo privado atraviesa “récords históricos”, desde Pensar señalaron que el ingreso disponible de los hogares todavía se ubica 5,4% por debajo de los niveles de fines de 2023.

Además, remarcaron que persisten señales débiles en sectores vinculados al consumo masivo. Entre los rubros más golpeados aparecen las ventas en shoppings (-2%), supermercados (-29%), mayoristas (-21%), indumentaria (-40%) y celulares (-9%).

En contraste, el informe destacó que algunos sectores registraron fuertes subas, impulsados por el acceso al financiamiento y el cambio de precios relativos. Entre ellos sobresalen las ventas de aires acondicionados (+60%), heladeras (+54%), motos (+44%), autos (+38%), escrituras en la provincia de Buenos Aires (+34%) y el turismo emisivo (+16%).

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Según los datos relevados por Casa Tres, el 64% de los encuestados manifestó sentimientos negativos respecto al futuro del país, mientras que solo el 31% expresó sentimientos positivos. A su vez, las preocupaciones vinculadas al costo de vida (27%) y la situación macroeconómica (31%) desplazaron a los problemas institucionales entre las principales inquietudes de la sociedad.

En paralelo, el 44% consideró que la situación económica estará peor en el futuro, el 42% cree que “lo peor va a pasar más adelante” y el 57% sostuvo que el Gobierno “no tiene la capacidad para solucionar los problemas económicos”. Apenas el 12% afirmó que la gestión está resolviendo los problemas actuales.

Caída del ingreso y temor por el empleo

El informe sostuvo que el ingreso disponible cayó 2,1% en febrero, el peor descenso desde marzo de 2024, y acumula una baja de 5,4% respecto de 2023. El deterioro golpeó con más fuerza a los sectores de menores ingresos, donde la caída alcanzó el 5,8%, mientras que en los segmentos más altos fue de 1,4%.

También indicó que los gastos fijos crecieron 3,5% en febrero y pasaron a representar cerca del 24% de los ingresos familiares, casi ocho puntos más que a fines de 2023. La suba estuvo impulsada principalmente por aumentos en electricidad y gas (8,9%) y expensas (4,5%).

Entre los sectores más afectados, Pensar mencionó a los jubilados y a quienes perciben salarios mínimos. Según el trabajo, las jubilaciones promedio con bono acumularon una caída real del 24% desde el inicio de la gestión, mientras que la jubilación mínima cayó 30% y el salario mínimo registró un deterioro del 39%, el nivel más bajo en 20 años.

En relación con los salarios, el informe señaló una caída de 18,3% en el sector público, mientras que en el sector privado registrado la baja fue de 3,5%.

El relevamiento también mostró un deterioro en la percepción sobre la situación laboral. El 45% de los encuestados aseguró tener miedo de perder el empleo frente a un 43% que dijo no tenerlo, y el 64% afirmó que hoy es más importante evitar despidos que bajar la inflación, opción elegida por el 31%.

De acuerdo al documento, durante la gestión de Milei se perdieron 266 mil puestos registrados, aunque crecieron los trabajos no asalariados y no registrados en 379 mil puestos. La industria encabezó las pérdidas con 73 mil empleos menos, seguida por el comercio y la construcción.

Endeudamiento y consumo restringido

Además, el informe advirtió sobre un aumento de las dificultades económicas de los hogares. El 68% de los consultados aseguró haber resignado actividades o consumos habituales, mientras que el 59% afirmó que dejó de pagar o se atrasó en algún gasto por motivos económicos.

Entre los principales consumos resignados aparecen el ocio (65%), las primeras marcas (56%), la indumentaria (53%), las vacaciones (42%) y las plataformas digitales (33%).

En cuanto a las deudas, el informe indicó que los mayores atrasos se registraron en expensas (42%), medicina prepaga (39%), alquileres (38%) y compras (26%). Además, remarcó que la morosidad en tarjetas de crédito llegó al 12% y en préstamos personales al 14%, con niveles que alcanzan el 34% en sectores socioeconómicos bajos.

Los “cimientos” del modelo económico

A pesar de las advertencias sobre la situación social, el informe destacó que el Gobierno mantiene “cimientos macroeconómicos sólidos”. En ese sentido, resaltó el superávit fiscal, la desaceleración inflacionaria y el crecimiento de las exportaciones.

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Según el trabajo, el Sector Público Nacional acumuló un superávit financiero equivalente al 0,2% del PBI y un superávit primario del 0,5% durante el primer trimestre de 2026, mientras que el gasto primario cayó 5,7%.

El informe también señaló que la inflación mensual de marzo fue de 3,4%, con una variación interanual de 32,6% y una inflación acumulada de 9,4% en el primer trimestre del año.

Por último, Pensar destacó que las exportaciones crecieron 30% interanual y que el superávit comercial alcanzó un récord de USD 5.500 millones en el primer trimestre de 2026, impulsado principalmente por el crecimiento de la producción petrolera.

La encuesta fue realizada a residentes argentinos mayores de 18 años, en centros urbanos de más de 10.000 habitantes, durante los primeros 20 días de abril. El tamaño de la muestra fue de 1.000 casos con un error muestral de +/- 3.10%, para un nivel de confianza del 95%.

RG/DCQ