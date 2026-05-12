Desesperada búsqueda de una mujer en Bariloche: qué es lo último que se sabe

La búsqueda de Ana Lía Corte, la mujer de 52 años desaparecida en la ciudad de San Carlos de Bariloche, continúa con un amplio operativo policial y nuevas pistas que podrían ser claves para la investigación. La mujer fue vista por última vez el viernes 8 de mayo y desde entonces las fuerzas de seguridad intensificaron los rastrillajes en distintos sectores de la ciudad.

En las últimas horas, los investigadores confirmaron a través de cámaras de seguridad y registros del sistema de transporte urbano que Ana Lía Corte habría subido a un colectivo de la línea 51 con dirección hacia el centro de Bariloche el mismo día de su desaparición. Ahora, los peritos intentan determinar en qué punto descendió para reconstruir sus movimientos posteriores.

El operativo incluye la participación de más de 70 efectivos policiales por turno, perros rastreadores, drones térmicos, personal de la Policía Federal y buzos de Prefectura Naval. Los trabajos se concentran en zonas boscosas, senderos y áreas cercanas al cerro Otto, el Barrio Militar y distintos sectores del oeste de la ciudad.

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Según trascendió, la mujer habría salido de su vivienda sin teléfono celular ni documentación, un dato que complica aún más la investigación. Allegados indicaron además que atravesaba un momento emocional delicado antes de desaparecer.

Las autoridades solicitaron colaboración a vecinos, comerciantes y choferes de transporte público para aportar imágenes de cámaras de seguridad o cualquier información que pueda ayudar a localizarla. También pidieron que quienes hayan visto a Ana Lía Corte o tengan datos sobre su paradero se comuniquen de inmediato con la Policía de Río Negro o con el 911.

Mientras continúa la incertidumbre, la preocupación crece en Bariloche debido a las bajas temperaturas y las difíciles condiciones climáticas que podrían dificultar los rastrillajes y poner en riesgo la salud de la mujer desaparecida.