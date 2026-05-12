Aumentan las estafas insólitas: cuál es el modus operandi de este delito

El crecimiento de los créditos hipotecarios en la Argentina también vino acompañado por una preocupante ola de fraudes digitales. En los últimos meses aumentaron las denuncias por estafas vinculadas a supuestos préstamos “inmediatos” o “preaprobados” que se promocionan en redes sociales, páginas web falsas y aplicaciones de mensajería.

La modalidad delictiva suele comenzar con anuncios que prometen créditos hipotecarios rápidos, con pocos requisitos y tasas “exclusivas”. Los delincuentes utilizan nombres, logos e imágenes similares a los de bancos reconocidos para generar confianza entre las víctimas.

Una vez que la persona se contacta, los estafadores solicitan documentación personal como fotos del DNI, recibos de sueldo, constancias laborales e incluso datos bancarios. Luego afirman que el crédito ya fue aprobado y exigen pagos anticipados bajo distintos conceptos, como “gastos administrativos”, “sellados”, “seguros” o “desbloqueo de fondos”.

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Después de recibir el dinero, los falsos gestores desaparecen o bloquean todo contacto. En otros casos, la información obtenida es utilizada para cometer robo de identidad, abrir cuentas bancarias o solicitar préstamos a nombre de la víctima.

Especialistas en ciberseguridad advierten que otra maniobra frecuente consiste en crear páginas web casi idénticas a las oficiales de entidades financieras. Allí, las personas ingresan claves, usuarios y códigos de validación creyendo que están realizando un trámite legítimo.

El aumento de estas estafas se produce en un contexto de mayor demanda de créditos hipotecarios, especialmente entre familias que buscan acceder a la vivienda propia. Los delincuentes aprovechan la necesidad y la urgencia económica para captar víctimas con promesas difíciles de rechazar.

Frente a esta situación, expertos recomiendan desconfiar de cualquier oferta de crédito que garantice aprobación inmediata o solicite pagos por adelantado. También aconsejan verificar siempre que las gestiones se realicen únicamente a través de canales oficiales de bancos y entidades habilitadas.

Además, recuerdan que ninguna entidad financiera seria pide claves personales, tokens de seguridad o transferencias previas para otorgar un préstamo hipotecario.

Las autoridades investigan múltiples denuncias en distintas provincias y alertan sobre la importancia de denunciar este tipo de maniobras para evitar que más personas resulten afectadas por una modalidad delictiva que crece al ritmo de la digitalización financiera.