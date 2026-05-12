Alerta amarilla por frío extremo: ¿Cuáles son las provincias?

Luego de varios días marcados por lluvias intensas, tormentas y un fuerte descenso de temperatura, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por frío extremo para distintas regiones del país. El ingreso de una masa de aire polar provocó un brusco cambio de las condiciones climáticas y encendió las advertencias para sectores vulnerables.

Según el organismo, las bajas temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. En varias zonas del centro, norte y sur argentino se esperan mínimas muy bajas, heladas y sensaciones térmicas cercanas a los 0°C o incluso inferiores.

¿Cuáles son las provincias alcanzadas por alertas por frío extremo?

* Corrientes

* Jujuy

* Buenos Aires

* Mendoza

* San Juan

* Neuquén

* Río Negro

* Chubut

* Santa Cruz

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En algunas regiones patagónicas, además, rigen advertencias por nevadas y fuertes vientos, lo que podría complicar la circulación en rutas y caminos. ￼

El descenso térmico llegó tras el avance de un sistema de inestabilidad que dejó lluvias persistentes y tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires y otras provincias del centro del país. Especialistas explicaron que el ingreso de aire frío desde el sur generó un marcado contraste térmico en pocas horas. ￼

Frente a este panorama, el SMN recomendó evitar la exposición prolongada al frío, utilizar ropa adecuada, mantener ventilados los ambientes calefaccionados y prestar especial atención a personas en situación de riesgo. También sugirió consultar periódicamente el sistema de alertas oficiales para seguir la evolución del clima en cada región.