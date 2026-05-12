Galería de fotos: La marcha Universitaria llega a Plaza de Mayo y se extiende por todo el país

Las columnas avanzan hacia la Plaza de Mayo este martes 12 para protestar contra el ajuste educativo y el pedido de efectivización de la Ley de Financiamiento Universitario. En medio de la tensión en las calles, la Casa Rosada rechazó las denuncias y redobló la apuesta, ya que avisó que convocará a los rectores para rediseñar el reparto de fondos a los hospitales.

EN VIVO: Multitudinaria protesta en Plaza de Mayo: fuerte presión en las calles y dura defensa del Gobierno por los fondos

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Esta es la cuarta marcha universitaria que se despliega en reclamo, principalmente, de mejoras salariales para los docentes. La concentración estaba convocada para las 17 horas, pero muchas personas empezaron a llegar antes.

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Desde las diferentes facultades se convocó la salida desde sus puertas y hacia Plaza de Mayo.

Marcha Universitaria en Córdoba

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