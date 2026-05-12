martes 12 de mayo de 2026
ACTUALIDAD
Ley de Financiamiento Universitario

Galería de fotos: La marcha Universitaria llega a Plaza de Mayo y se extiende por todo el país

Las mejores fotos de la jornada convocada por universidades de todo el país en reclamo de mejores condiciones Galería de fotos

Marcha universitaria 12052026
Marcha universitaria | AFP

Las columnas avanzan hacia la Plaza de Mayo este martes 12 para protestar contra el ajuste educativo y el pedido de efectivización de la Ley de Financiamiento Universitario. En medio de la tensión en las calles, la Casa Rosada rechazó las denuncias y redobló la apuesta, ya que avisó que convocará a los rectores para rediseñar el reparto de fondos a los hospitales.

EN VIVO: Multitudinaria protesta en Plaza de Mayo: fuerte presión en las calles y dura defensa del Gobierno por los fondos

Marcha Federal Universitaria 12052026

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Esta es la cuarta marcha universitaria que se despliega en reclamo, principalmente, de mejoras salariales para los docentes. La concentración estaba convocada para las 17 horas, pero muchas personas empezaron a llegar antes.

Javier Milei escala la tensión con las universidades: "Solo les importa no perder el nicho"

Desde las diferentes facultades se convocó la salida desde sus puertas y hacia Plaza de Mayo.

Marcha Universitaria en Córdoba
Marcha Universitaria en Córdoba

El Gobierno abre una mesa de diálogo por los fondos de los hospitales, pero ratifica el freno a la ley de financiamiento universitario

Marcha Federal Universitaria 12052026

También te puede interesar
En esta Nota