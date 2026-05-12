El presidente Javier Milei reavivó la confrontación con las autoridades académicas al compartir un video de factura libertaria que cuestiona duramente la transparencia en el uso de los fondos educativos. A partir del título "La verdad sobre las marchas de la UBA", acompañó el contenido con una crítica hacia quienes encabezan los reclamos, asegurando que sostienen un "relato mentiroso" y que su único objetivo es proteger sus estructuras de poder.

Según la pieza audiovisual difundida por el jefe de Estado en su cuenta de Instagram, se defiende el freno a la Ley de Financiamiento Universitario, argumentando que dicha medida buscaba resguardar el superávit fiscal frente a lo que calificó como "gastos inútiles realizados sin justificación". El contenido denuncia una supuesta contradicción entre la imagen de las clases en la calle y el uso de recursos públicos para las protestas, señalando la contratación de 20 micros para movilizar manifestantes.

Además, uno de los puntos más polémicos del descargo se centra en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), sosteniendo que formar un graduado en esta institución costaría casi 16 veces más que un alumno de la UBA.

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Los docentes reportan una pérdida del 45% en poder adquisitivo desde diciembre 2023​

Esta disparidad presupuestaria es una prueba de que la universidad ha dejado de ser un centro exclusivamente académico para convertirse en un espacio de militancia política, potenciado por la participación de figuras del espectáculo ligadas al kirchnerismo que salen a defender lo que el Gobierno denomina "gastos absurdos".

Sin dudas, busca trazar una línea divisoria entre el concepto de educación pública y su administración financiera actual. Su mensaje ratifica que el Ejecutivo no tiene como objetivo el cierre de las facultades, sino la eliminación de lo que consideran un uso político de recursos que "el país no tiene".

En el video se destaca una disparidad presupuestaria, afirmando que formar a un estudiante en artes resulta desproporcionadamente más costoso que en otras facultades

Kicillof marcha con las universidades y apunta contra Milei: "Es una conquista de la democracia"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó su participación en la cuarta Marcha Federal Universitaria que tiene lugar esta tarde, posicionándose una vez más como uno de los principales referentes opositores en la defensa del sistema educativo nacional. A través de sus redes sociales, calificó a la universidad pública como "una de las mayores conquistas de la democracia argentina" y advirtió que, ante las políticas de ajuste de la gestión de Javier Milei, proteger las aulas es "cuidar la ciencia, el desarrollo y el derecho al futuro".

Sin más, esta movilización coincide con los 200 días de la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, norma que fue sancionada por el Congreso pero cuya ejecución se encuentra frenada por el Poder Ejecutivo. En este contexto, Kicillof respaldó una nota de opinión elaborada por su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el subsecretario de Relaciones Internacionales, Juan Manuel Padin, en la que se detalla el impacto de los recortes presupuestarios y se reivindica el rol de la Provincia como "escudo y red" para sostener a las instituciones académicas.

Así, la convocatoria del gobernador se gestó durante su reciente paso por Córdoba, donde instó a la ciudadanía a manifestarse en todas las provincias del país. Desde el Poder Ejecutivo bonaerense, junto al Partido Justicialista provincial y el Movimiento Derecho al Futuro, se organizó un punto de encuentro en la Ciudad de Buenos Aires a partir de las 15.30, para luego confluir en la movilización central hacia Plaza de Mayo.

Las concentraciones comenzaron en diversas ciudades, con el acto central en Plaza de Mayo (Buenos Aires) a las 17 hs

Desde el entorno del gobernador, el ministro Carlos Bianco cargó contra la administración libertaria, asegurando que el desfinanciamiento no responde únicamente a una cuestión de recursos fiscales, sino a una "decisión política" deliberada.

MV