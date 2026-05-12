Sexo en el avión: la excusa que le habría dado el arquitecto a su esposa

El vuelo que conectaba Panamá con Rosario terminó de la manera menos esperada. Lo que debía ser un aterrizaje de rutina en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas se transformó en un caso policial que sigue sumando capítulos insólitos.

Mientras la Justicia avanza con la causa por “exhibiciones obscenas”, en las últimas horas trascendió una frase que el hombre involucrado le habría dicho a su esposa al ser abordado por las autoridades, la cual no tardó en viralizarse.

Escándalo en el avión: detienen en Rosario a una pareja que intentó tener sexo en pleno vuelo

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Según las versiones que circulan, el pasajero, identificado como Mauricio Cagiao, de 54 años, se comunicó con su mujer, quien lo aguardaba en la terminal aérea. En un intento por justificar la demora y la presencia policial, le habría asegurado que había “un problema con todos los pasajeros” del vuelo.

Si bien la frase no fue confirmada oficialmente por los investigadores, forma parte del fuerte relato que rodea el escandaloso episodio.

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El hecho ocurrió en la madrugada del sábado en el sector de la cabina ejecutiva. Todo se desencadenó cuando una pasajera fue alertada por su nieta menor de edad, sobre movimientos extraños "Abue, ¿qué es eso que se mueve bajo la manta?", había señalado la niña. Inmediatamente, la mujer dio aviso a las azafatas sobre la conducta inapropiada de la pareja.

Según la denuncia, los involucrados, que tenían asignados los asientos 1F y 1E de la clase Ejecutiva, habrían sido encontrados con las “prendas bajas” en pleno vuelo.

Al aterrizar en Rosario, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) subieron a la aeronave antes de que nadie pudiera descender. El operativo retrasó la salida de todos los viajeros hasta que se concretó la aprehensión de Cagiao y su acompañante, identificada como Sandra Olivera, de 59 años.

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A los testimonios del incidente se sumó el relato de la conductora radial Analía Bocassi, quien se encontraba como pasajera en el mismo vuelo y vivió el minuto a minuto del operativo.

Según detalló, tras el aterrizaje, la confusión se apoderó de la cabina: "Todo el pasaje aplaudió, pero la tripulación pidió que todos nos quedemos sentados. Nos dijeron: 'Tenemos un caso de seguridad nacional'", reveló sobre el alarmante anuncio que recibieron.

Bocassi también aportó detalles crudos sobre el estado en el que se encontraban los protagonistas y la reacción de los otros viajeros. "La gente que venía en Ejecutiva estaba espantada. Los bajaron detenidos a los dos, se los llevaron a la comisaría y toda la familia estaba esperándolo a él", relató la comunicadora.

Además, dio cuenta de la inmediata actitud defensiva de la mujer involucrada y de la escena que presenció la tripulación: "La mujer dijo que no tenía nada que ver, lo mandó al frente al hombre. Él venía con los pantalones bajos y tapado con la frazada", concluyó.

Quiénes son los protagonistas y cómo sigue la causa

Con el correr de las horas, se conocieron detalles sobre el perfil de los involucrados. El hombre es arquitecto, se desempeña como jefe de obra ferroviaria, está casado y es padre de tres hijos. Por su parte, la mujer es divorciada, trabaja cuidando adultos mayores y es propietaria de un centro de día y rehabilitación.

En el marco del protocolo para este tipo de incidentes, intervino el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Ambos fueron trasladados a la Comisaría 12ª de Rosario, donde la causa fue caratulada formalmente como “exhibiciones obscenas”. Tras las diligencias de rigor, los implicados recuperaron la libertad, aunque permanecen supeditados al proceso judicial.

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