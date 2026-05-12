“Estamos tercerizando funciones del cerebro”, la advertencia sobre la inteligencia artificial que abrió debate en “QR!”

En una nueva edición de “QR!”, el programa conducido por Pablo Caruso en Canal E, el periodista y divulgador científico Claudio Martínez encendió el debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad y lanzó una fuerte advertencia: “Estamos tercerizando funciones de nuestro cerebro en dispositivos digitales”.

La charla giró alrededor de cómo las nuevas tecnologías ya modifican hábitos cotidianos y alteran capacidades cognitivas básicas a través de herramientas como GPS, algoritmos, plataformas de streaming o chats de inteligencia artificial.

“Mi cerebro abrió sucursales”: la idea de la “delegación cognitiva”

Con el título provocador “Mi cerebro abrió sucursales”, Martínez explicó el concepto de “delegación cognitiva”, es decir, la transferencia de funciones mentales hacia herramientas digitales.

Según describió, la sociedad ya naturalizó conductas como usar navegación satelital incluso para trayectos conocidos, pedir recomendaciones automáticas o delegar redacciones completas en sistemas de IA.

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“Hay una afectación silenciosa sobre nuestro cerebro. Estamos tercerizando capacidades humanas en dispositivos digitales”, sostuvo.

En ese marco, mencionó estudios realizados por neurocientíficos y universidades internacionales que analizan cómo estas herramientas afectan habilidades cognitivas básicas, desde la orientación espacial hasta la memoria y la comprensión lectora.

El estudio del MIT y las diferencias entre usar IA, Google o libros

Durante el programa, Martínez hizo referencia a un experimento realizado en el MIT con tres grupos de estudiantes universitarios. A uno se le permitió utilizar inteligencia artificial para elaborar trabajos; a otro, buscadores como Google; y al tercero, solamente libros y apuntes tradicionales.

El resultado, según explicó, mostró diferencias importantes en la comprensión de los contenidos. “Los que trabajaron con libros podían explicar perfectamente lo que habían escrito. Los que usaron inteligencia artificial prácticamente no podían hacerlo”, señaló.

Además, indicó que los electroencefalogramas realizados posteriormente detectaron un debilitamiento de ciertas conexiones cerebrales en quienes utilizaron de manera intensiva herramientas de IA.

GPS, memoria y deterioro cognitivo

Para profundizar el análisis, el periodista compartió fragmentos de una entrevista con el neurocientífico argentino Miguel Benasayag, radicado en Francia, quien describió investigaciones sobre el impacto del GPS en el cerebro.

Según explicó, estudios realizados con taxistas de París y Londres detectaron que quienes dependían completamente de sistemas de navegación sufrían una atrofia en regiones cerebrales vinculadas a la orientación espacial.

“La plasticidad cerebral funciona como un músculo: si no se usa, se atrofia”, resumió Martínez durante la emisión.

A pesar de las advertencias, el divulgador aclaró que no tiene una postura “tecnofóbica” y definió a la inteligencia artificial como “la mayor hazaña tecnológica de la humanidad”.

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Sin embargo, remarcó que existe una diferencia central respecto de otras revoluciones tecnológicas: mientras las anteriores ampliaban capacidades físicas o mecánicas, la IA avanza directamente sobre funciones mentales.

“Esta tecnología viene a suplementar y reemplazar partes de nuestro cerebro. Por eso es tan fascinante y tan preocupante al mismo tiempo”, afirmó.

En ese sentido, pidió avanzar en regulaciones internacionales y sostuvo que el principal problema actual es la velocidad con la que evolucionan los sistemas de inteligencia artificial.

“No hay que frenarla, hay que conducirla. El problema es que los cambios van tan rápido que cuando la política logra discutir una regulación, la tecnología ya cambió”, concluyó.

LB