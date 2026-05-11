Social Media Day Buenos Aires 2026: el ecosistema de marketing, tecnología y comunicación con nueva edición

La nueva edición del Social Media Day Buenos Aires se celebrará de manera presencial el 3 de junio de 2026 en la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1, Buenos Aires) de 13:30 a 19:30 hs. A su vez, estará disponible de forma virtual para Argentina y todos los países de habla hispana. Este encuentro ha evolucionado más allá de su formato tradicional para convertirse en un ecosistema integral que conecta a profesionales, marcas, instituciones educativas y referentes del marketing, tecnología y comunicación.

La edición 2026 está diseñada para que los asistentes integren herramientas prácticas, generen networking y desarrollen una nueva forma de pensar las estrategias digitales. Durante el evento, diferentes speakers expertos abordarán temas como: tendencias digitales, Creatividad, Inteligencia Artificial aplicada a MKT , redes sociales, audiencias, evolución digital y campañas para el Mundial.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Social Media Day de Buenos Aires se realiza el 3 de junio en la Usina del Arte.

En el evento disertarán grandes referentes del ecosistema digital:

Gustavo Mames de Interactivity - “Marketing, Comunicación y Negocios Digitales: ¿el principio del fin o el fin del principio?”

Ezequiel Arlanian de accenture, Alan Levy de Interact Argentina y Fernando Arango de Arcos Dorados moderando el “PANEL de Comunicación e Innovación en Tiempos de IA: Estrategias y Nuevos Skills.”

Andrés Fiorotto de RUS Seguros - “Comercializar Servicios en la Era de la IA”

Ximena Diaz Alarcón y Silvina Seiguer de Youniversal - “Los Pecados Capitales del Branding”

Silvana Cataldo de Personal y Sebastián Wilhelm de Trans - “Estrategias de Comunicación y Creatividad. La Vuelta de la Llama que Llama en Formato Serie”

Victoria Fernández Acuña de Arcos Dorados y Andrés González Casco de Olé - “PANEL Marketing y Redes/ Cómo nos Preparamos para el Mundial”

Juan Ramiro Fernández de The Chemical Pitch Company - “Siempre Nunca como Ahora”

Carolina Dubiansky de Giverv Solutions - “De agencia tradicional a agencia con IA: lo que aprendimos en el camino”

Melisa Lipnizky de Ranked Music, Tomás Frontanilla de Billboard AR - PANEL de Estrategia Digital en el Mundo de la Música y el Entretenimiento by Billboard

Otras ediciones que se realizarán a lo largo del país tendrán lugar en Santa Fe y Paraná el 10 y 11 de septiembre respectivamente, otras ciudades a confirmar fechas.

Las entradas anticipadas ya pueden conseguirse a través de www.smday.com.ar/buenosaires con importantes descuentos. Además, habrá beneficios de un 30% off para cámaras aliadas y un 50% off en becas para alumnos y profesores universitarios y terciarios.

La convocatoria para ser sponsor continúa vigente para quien quiera participar enviar solicitud a [email protected]

Adriana Bustamante y Diego Piscitelli, organizadores del Social Media Day Argentina.

El Social Media Day es una iniciativa de Digital Interactivo a cargo de Adriana Bustamante, Diego Piscitelli, Alessandro Piscitelli y Franco Piscitelli. Para más información visitar el Instagram @smdayar o www.smday.com.ar.