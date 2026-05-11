Vacaciones de invierno: el resort familiar que crece entre los destinos más elegidos

Las tres piletas termales exteriores del Resort Spa Termal Dolores forman un espejo de agua de 500 m² a 38 grados, alimentadas por un pozo de 400 metros de profundidad.

Cuando baja la temperatura y se acercan las vacaciones de invierno, las familias bonaerenses enfrentan siempre el mismo dilema: ¿vale la pena manejar cinco, ocho o hasta catorce horas para disfrutar de unos días en aguas termales? Federación, Colón o Termas de Río Hondo son destinos conocidos, pero la distancia los convierte en viajes que exigen planificación, días libres y presupuesto de ruta.

Lo que muchos todavía no saben es que la provincia de Buenos Aires tiene su propio complejo termal, a solo dos horas de Capital Federal.

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El Resort Spa Termal Dolores es el primer y único resort termal de la provincia. Ubicado en la ciudad de Dolores, sobre Ruta Provincial 63, se accede directamente por Autovía 2 — el mismo camino que lleva a la Costa Atlántica. Quien conoce la ruta a Pinamar ya sabe cómo llegar.

Vista aérea del Resort Spa Termal Dolores, ubicado en Dolores, provincia de Buenos Aires, a 200 km de Capital Federal por Autovía 2. Las 91 habitaciones se distribuyen entre el edificio principal y los lodges del fondo.

Las aguas surgen de un pozo de 400 metros de profundidad, emergen a 38 grados y son ricas en calcio, magnesio, potasio, sodio, hierro, cobre, cinc, boro, bicarbonatos, cloruros y sulfatos. Tres piletas termales externas forman un espejo de agua de 500 m², y en los meses fríos el contraste entre el vapor que sube del agua y el aire fresco de la pampa es una postal que se disfruta tanto como se siente en el cuerpo.

Pero el resort no es solo termas. Para las familias que viajan con chicos, la propuesta recreativa es uno de los motivos principales de la recomendación boca a boca. El complejo ofrece canchas de tenis, pádel, fútbol y vóley, bicicletas de paseo, ping pong, pool, inflables y programación recreativa diaria en espacios interiores y al aire libre. Los chicos tienen actividades durante todo el día y los adultos pueden disfrutar del spa sabiendo que sus hijos están entretenidos y en un entorno seguro.

La propuesta recreativa del Resort Spa Termal Dolores incluye canchas de tenis, pádel, fútbol, vóley y básquet, todas sin costo adicional para huéspedes alojados.

El Spa Termal Dolores funciona como una propuesta terapéutica completa: pileta in-out, sauna finlandesa, jacuzzis exteriores, cápsulas de flotación, luminoterapia, cabina de infrarrojos y ocho gabinetes de tratamientos. Para los padres que llegan al invierno agotados, sumergirse en agua termal a 38 grados mientras los chicos juegan a pocos metros no es un lujo: es el descanso que necesitan.

La gastronomía corre por cuenta del Restaurant 1817, con capacidad para 200 cubiertos y una carta que homenajea la tradición del primer pueblo patrio, y del Snack Bar Alma Sana junto a las piletas. El desayuno buffet está incluido en todas las categorías, desde Standard hasta Etiqueta Negra.

El lobby del Resort Spa Termal Dolores combina techos de madera a doble altura, arañas de orbes y arte contemporáneo argentino, parte del carácter distintivo del primer y único resort termal de la provincia de Buenos Aires.

El resort acepta mascotas y funciona los 365 días del año. Para los golfistas, el convenio con el Golf Club Dolores incluye el green fee en la tarifa, y tanto el Aeroclub como el Lago Parque Náutico tienen ingreso sin cargo para huéspedes.

La cercanía habilita formatos de escapada impensables con destinos lejanos. El clásico fin de semana de viernes a domingo se vuelve viable saliendo después del mediodía. La escapada de tres o cuatro noches entre semana, de lunes a jueves, gana protagonismo entre parejas, jubilados y quienes teletrabajan: menor afluencia, atención personalizada y spa con amplia disponibilidad. Y para quienes buscan una pausa de un día, la modalidad Día de Spa —sin alojamiento, de domingo a viernes— ofrece acceso completo a piletas termales, sauna, jacuzzis, gimnasio, recreación y merienda incluida, ideal para regalarse una jornada y volver al atardecer.

Las etiqueta negra del Resort Spa Termal Dolores al atardecer. El complejo ofrece cinco categorías de habitación —Standard, Superior, Premium, Lodge y Etiqueta Negra— y opera los 365 días del año.

Cada vez más familias descubren que no hace falta cruzar provincias para vivir la experiencia termal. Dolores la tiene a la vuelta de la autopista.

Reservas e información: www.resortspatermaldolores.com.ar | WhatsApp: 2245 40-3096 | Teléfono: 2245 40-2252