La motosierra o el laboratorio: la disyuntiva de la educación

Argentina atraviesa una discusión profunda y muy sensible, mucho más importante que un simple recorte presupuestario. El debate ya no pasa solamente por cuánto gastar, sino por qué tipo de país se pretende construir y cuál es el verdadero valor estratégico de la educación.

El ajuste de casi 2,5 billones de pesos previsto para 2026, incluyendo fuertes recortes en educación y universidades, plantea, como siempre, si hay que recortar o administrar mejor.

El Gobierno sostiene que el orden fiscal es una condición indispensable para salir de décadas de inflación, déficit crónico y descontrol estatal. Y seguramente tenga razón. Ningún país puede desarrollarse seriamente si vive gastando, como desde hace años, más de lo que produce. La macroeconomía no es un detalle técnico; es la base sobre la que luego se construyen estabilidad, inversión y previsibilidad.

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Ahora, cuando la motosierra empieza a acercarse y recortar sectores estratégicos, aparece una gran discusión histórica: “La educación no es un gasto, es una inversión”.

Existe una gran diferencia entre usar la motosierra para eliminar privilegios políticos, estructuras burocráticas redundantes, cajas improductivas y ñoquis, o utilizarla para debilitar universidades, investigación científica, formación técnica o innovación aplicada. La transformación educativa es una señal sobre el modelo de país que se quiere construir para crecer.

En Educación, el recorte superó los 78.700 millones de pesos y golpeó especialmente al Plan Nacional de Alfabetización, que perdió más de 35.288 millones. El Gobierno además eliminó el Fondo de Compensación Salarial Docente, destinado a equilibrar salarios mínimos entre provincias, por casi 8.930 millones.

Una cosa es defender la educación en los discursos y otra muy distinta es sostenerla en los presupuestos

También se redujeron más de 21.686 millones en obras y equipamiento educativo, mientras que Educ.ar perdió transferencias por 48.000 millones y las becas estudiantiles registraron una baja superior a los 559 millones.

Las universidades nacionales también fueron alcanzadas por la reestructuración presupuestaria: se recortaron más de 5.300 millones en transferencias de capital destinadas a infraestructura del conocimiento.

Argentina dice querer convertirse en un país competitivo en energía, minería, inteligencia artificial, economía del conocimiento y nuevas tecnologías. Pero, al mismo tiempo, ajusta áreas que son justamente las encargadas de producir el capital humano indispensable para sostener ese desarrollo.

No es una discusión ideológica, es una discusión estratégica.

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Todos coincidimos en que la educación es importante. Ningún dirigente serio, empresario, economista o ciudadano puede decir públicamente que un país crece sin educación. Pero cuando debemos asignar prioridades reales, generalmente la educación deja de ser una política estratégica y pasa a convertirse en una variable de ajuste y en un gasto a reducir.

Una cosa es defender la educación en los discursos y otra muy distinta es sostenerla en los presupuestos, modernizarla, exigir calidad, vincularla con el mundo productivo y entenderla como una inversión de largo plazo.

La gran diferencia entre los países que avanzan y los que se estancan no está solamente en lo que dicen valorar, sino en aquello que deciden proteger, aun en tiempos de crisis.

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Argentina no puede darse el lujo, en pleno siglo XXI, de deteriorar parte de su sistema educativo y científico.

Las grandes potencias tecnológicas no construyeron liderazgo mundial achicando su educación. Estados Unidos desarrolló buena parte de su supremacía gracias a universidades, investigación militar y transferencia tecnológica. China convirtió la ciencia y la inteligencia artificial en política de Estado. Corea del Sur pasó de la pobreza a la vanguardia tecnológica apostando obsesivamente por educación e industria.

Ninguno llegó recortando presupuestos; llegaron administrando estratégicamente.

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Durante años, en Argentina se confundió expansión del gasto con desarrollo. Se multiplicaron estructuras, organismos, burocracias y discursos grandilocuentes, muchas veces sin medir productividad, eficiencia ni resultados concretos. El sistema educativo tampoco quedó afuera de esa lógica: universidades parciamente politizadas, carreras desconectadas del mercado laboral, baja articulación con el sector privado y escasa evaluación de desempeño.

Pero reconocer esos problemas no implica concluir que la solución sea deteriorar el capital humano.

En el siglo XXI no se gana equilibrando planillas Excel. Se gana formando profesionales, ingenieros, científicos, técnicos, especialistas en energía, programadores, médicos e investigadores.

Un aula quizás no produzca dólares inmediatos, pero produce profesionales formados, científicos, emprendedores y ciudadanos capaces de sostener desarrollo real



El país que quiera competir en inteligencia artificial, minería avanzada, energía nuclear, economía del conocimiento o biotecnología necesita cerebros, no solamente equilibrio fiscal.

La educación tiene una particularidad para la lógica fría del Excel fiscal: sus resultados no siempre se ven en el próximo trimestre, pero definen el destino de un país durante décadas.

Para una planilla del Ministerio de Economía puede figurar como gasto; para una nación inteligente es una inversión estructural en desarrollo futuro, innovación, movilidad social y competitividad.

Un aula quizás no produzca dólares inmediatos, pero produce profesionales formados, científicos, emprendedores y ciudadanos capaces de sostener desarrollo real.

El problema es que los mercados suelen mirar el próximo balance, mientras que la educación construye la próxima generación.

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No podemos declarar que se quiere liderar el futuro en desarrollo y nuevas tecnologías mientras se reducen las herramientas que generan conocimiento. Es como intentar construir Silicon Valley con presupuestos de supervivencia.

La estabilidad económica importa. Sin orden fiscal, inflación controlada y reglas previsibles tampoco hay inversión privada, ni investigación sostenible, ni horizonte de largo plazo. No es ordenar, pero tampoco es destruir.

Las sociedades modernas ya no discuten solamente cuánto debe achicarse el Estado. Discuten qué Estado necesitan para competir.

Los países exitosos suelen hacer exactamente lo contrario: achican donde hay improductividad y fortalecen donde se genera valor futuro.

Argentina parece estar dispuesta a recortar parte de su futuro y, así, seguirá debilitando la herramienta básica de cualquier sociedad moderna: el conocimiento.

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Nelson Mandela decía que la educación era “el arma más poderosa para cambiar el mundo”. Y Malcolm X afirmaba que “la educación es el pasaporte hacia el futuro”.

Soy hijo orgulloso de la universidad pública argentina. De esa universidad que durante décadas permitió que miles de personas, independientemente de su origen económico, pudieran formarse, crecer y construir un futuro mejor.

Porque cuando un país deteriora su educación pública, en el fondo también deteriora una parte de su propia posibilidad de ascenso, desarrollo y movilidad social.

Por eso la defenderé siempre. No desde la nostalgia ni desde la ideología, sino desde la convicción de que ninguna nación seria puede construir futuro destruyendo las herramientas que forman a su gente.

ML