Fernando Landa sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea: “Es un paso muy importante”

El expresidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina, Fernando Landa, analizó en Canal E el crecimiento de las exportaciones argentinas y sostuvo que 2026 podría cerrar con cifras superiores a las previstas oficialmente.

Según explicó, sectores como el agro y el petróleo muestran un fuerte potencial de expansión, aunque todavía persisten problemas estructurales vinculados a la competitividad y las restricciones cambiarias.

Las exportaciones podrían superar las previsiones oficiales

Landa destacó los últimos datos del Monitor Comex Argentino, que reflejaron exportaciones por USD 8.645 millones en marzo, con un crecimiento interanual del 30,1%.

En ese contexto, aseguró que las proyecciones para 2026 continúan siendo positivas gracias al buen desempeño de distintos sectores productivos.

Según explicó, “tenemos ejes de crecimiento muy importantes en maíz, girasol y petróleo”, tres rubros que podrían impulsar un nuevo salto exportador.

El especialista destacó especialmente la situación del girasol, favorecida por la menor oferta internacional derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Además, señaló que Argentina logró mejorar su posicionamiento comercial en India, uno de los mercados estratégicos para ese complejo exportador.

Para Landa, el petróleo todavía tiene margen para aportar mayores ingresos porque el impacto total de los precios internacionales aún no aparece reflejado en las estadísticas actuales.

En ese sentido, sostuvo que “el efecto del precio del petróleo todavía no se ha visto”, por lo que espera un mayor aporte del sector energético durante los próximos meses.

Según estimó, las exportaciones argentinas podrían ubicarse incluso por encima de las previsiones del Gobierno. De acuerdo con su análisis, “se puede alcanzar hasta 95.000 millones de dólares” en 2026.

Qué impacto puede tener el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el avance del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Landa explicó que actualmente se trabaja sobre una aplicación interina vinculada específicamente al comercio, mientras continúan los procesos legislativos necesarios para su implementación definitiva.

Según detalló, todavía existen discusiones técnicas pendientes relacionadas con cuotas, nomencladores y mecanismos de desgravación arancelaria.

De todas maneras, consideró que el acuerdo representa una oportunidad importante para ampliar la inserción internacional de Argentina. En ese sentido, sostuvo que “es un paso muy importante adelante”.

El especialista también explicó que la Unión Europea busca diversificar sus vínculos comerciales para reducir dependencias estratégicas, especialmente frente a Estados Unidos y los conflictos geopolíticos actuales.

Los problemas de competitividad que todavía enfrenta Argentina

A pesar del crecimiento exportador, Landa advirtió que Argentina continúa enfrentando restricciones que afectan la competitividad de las empresas.

Entre los principales problemas mencionó las dificultades vinculadas a la liquidación de divisas y las demoras en los pagos de reintegros.

Según explicó, estas medidas generan mayores costos financieros para las compañías exportadoras y limitan la capacidad de inversión.

En ese contexto, sostuvo que “el tema de los reintegros es realmente grave”, especialmente para las empresas con mayor valor agregado.

Además, cuestionó que el sector público mantenga restricciones sobre el uso de los recursos generados por los exportadores.

Para Landa, estas trabas contradicen incluso la filosofía económica impulsada por el propio Gobierno. Según señaló, “esto afecta en forma directa la competitividad”.

Brasil, Chile y la situación de los socios comerciales

Consultado sobre la caída de exportaciones hacia Brasil y Chile registrada en algunos indicadores recientes, el especialista descartó problemas estructurales de competitividad.

En el caso de Chile, explicó que la variación estuvo vinculada principalmente al comportamiento de las compras de petróleo.

Respecto de Brasil, sostuvo que las fluctuaciones responden más a cuestiones de demanda puntual que a un deterioro permanente del comercio bilateral.

Sin embargo, insistió en que Argentina necesita mejorar previsibilidad y reducir costos para sostener un crecimiento exportador más sólido en el tiempo.

Según remarcó, el número de empresas exportadoras prácticamente no cambió desde el año 2000, pese al crecimiento registrado en el volumen total de exportaciones.