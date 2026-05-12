El Gobierno busca reordenar su agenda parlamentaria en medio de la crisis

La mesa política del Gobierno volvió a verse las caras luego de una semana plagada de versiones y tensiones internas. La reunión fue extra large, de casi dos horas, y las conclusiones fueron muy escasas, lo que lleva a pensar que todavía el núcleo oficial no tiene la hoja de ruta delimitada para avanzar en su agenda legislativa.

Las fuentes oficiales se encargaron de dar pocas pistas del cónclave. El encuentro se dio en medio de las diferencias internas que dejó plasmadas Patricia Bullrich, la jefa del bloque libertario en el Senado, al pedir que Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, presente su declaración jurada. Una movida que cayó mal y generó un fuerte malestar interno.

Solamente trascendió la duración de la reunión, las ausencias (como la de Santiago Caputo, el asesor presidencial, por una cuestión de agenda) y que Bullrich tuvo que irse antes por un compromiso en el Senado. Y se ocuparon de señalar que Adorni, ratificado en su cargo pese a los avances y explosivas novedades de su causa judicial por enriquecimiento ilícito, comandó el cónclave.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Patricia Bullrich habló de la caliente reunión de Gabinete con Javier Milei: "El Presidente tiene una emocionalidad importante"

Fue otra maniobra en la que la gestión Javier Milei se encargó de ratificar que el jefe de Gabinete, pese a pedidos externos e internos, está firme en su cargo. Por decisión presidencial, no hay interrogantes sobre su continuidad, más allá de que hay cada vez más funcionarios que creen conveniente que se corra de funciones para que aclare su situación y libere a la agenda oficial de su situación.

Por otro lado, se expuso el panorama en Diputados y en el Senado, con la actualización del estatus de cada proyecto libertario. En ese marco, apareció el ministro coordinador dando cuenta de todas las leyes que La Libertad Avanza apuesta a tratar en el corto plazo.

Javier Milei es el presidente que más tiempo pasó fuera de Argentina

Además de las ya conocidas, que el oficialismo presentó, se agregaron 10 adicionales. La ambiciosa agenda tiene varias puntos. Aparece el Súper RIGI que presentó Luis “Toto” Caputo hace una semana. Pero, a su vez, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, tiene en carpeta impulsar una serie de normativas con su espíritu.

Se anuncia una propuesta legislativa para modificar el código aduanero. Pero no es la única: también apuesta a establecer una desregulación profunda en todo lo relacionado con el transporte de cabotaje marítimo y fluvial.

¿Los presentes del cónclave? Además del ministro coordinador, se dieron cita en el Salón de los Escudos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

AF/ML