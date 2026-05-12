El ministro de Economía, Luis Caputo, el viceministro, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, se reunieron con el empresario estadounidense Peter Thiel este martes 12 de mayo.

Según el ministro de la cartera económica, con el multimillonario cofundador de la plataforma PayPal y el primer inversor externo de Facebook, hablaron de “numerosos temas de actualidad económica y geopolítica”.

Thiel ya había sido recibido por el Gobierno de Javier Milei hace menos de tres semanas, cuando se reunió con el mandatario en Casa Rosada el mismo día en el que se cerró el acceso de los periodistas acreditados. En esta oportunidad, la reunión se realizó en el quinto piso del Ministerio de Economía.

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