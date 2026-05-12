Javier Milei es el presidente que más tiempo pasó fuera de Argentina

Se confirmó. Javier Milei es el presidente que más tiempo pasó fuera de la Argentina desde que asumió: en total, estuvo 122 días en el exterior, lo que equivale al 14% de su mandato. El destino más visitado fue Estados Unidos, a donde viajó 17 veces.

Los datos se desprenden de un relevamiento que realizó el politólogo Pablo Salinas. En diálogo con PERFIL, el experto aseguró: "Milei registra la mayor cantidad de días fuera del país a esta altura del mandato. La idea de la reconstrucción surgió porque me parecía anormal la cantidad de tiempo que pasaba en el exterior, así que decidí empezar a reconstruir sus viajes y el de los últimos presidentes".

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Los viajes de los presidentes

Con 39 viajes totales en apenas 879 días de gestión, Milei encabeza el ranking de ausencias. En segundo lugar se ubica Cristina Fernández durante su primera presidencia (2007-2011), quien pasó 112 días afuera del país, lo que representó el 13% de su mandato.

Durante su primera presidencia, Fernández realizó 40 viajes, con Brasil como su destino predilecto. Sin embargo, en su segundo mandato (2011-2015), esa cifra descendió drásticamente a 69 días (8% del tiempo acumulado).

Por su parte, Mauricio Macri (2015-2019) mantuvo una agenda internacional activa, pero más moderada en comparación con el récord libertario. Al cumplirse los 879 días de gestión, el referente del PRO acumulaba 76 días en el exterior, lo que significaba el 9% de su mandato. Al igual que Milei, el destino que más frecuentó fue Estados Unidos, con un total de 7 visitas .

En el extremo opuesto se encuentra Alberto Fernández (2019-2023). El exmandatario apenas pasó 43 días fuera del país al llegar a la misma marca temporal de su gestión, representando solo un 5% de su tiempo en el poder. Su agenda estuvo condicionada por las restricciones impuestas durante la pandemia de 2020 y 2021, lo que limitó sus traslados internacionales a destinos compartidos entre Brasil, Estados Unidos y Francia.

Salinas subrayó que el record de Milei es un dato, y que no necesariamente significa algo bueno o malo. "Uno podría decir que gracias a esa relación (con Estados Unidos) pudo tener un buen medio término. Es cierto. ¿Pero qué más? ¿Cuántas inversiones llegaron? ¿Cómo se abrió la balanza comercial? ¿Cuántos productos más se están exportando? ¿Cuánta importación se reempalzó? Todo te da cero", sostuvo el politólogo.

Este fenómeno tiene una consecuencia institucional directa: el 14% del tiempo que Milei estuvo en el exterior, Victoria Villarruel quedó al mando del Ejecutivo, un dato para nada menor si se tiene en cuenta que la vice está enfrentada con el presidente y que las tensiones internas en el binomio presidencial marcaron la gestión.