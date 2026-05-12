“El PRO busca dar señales de autonomía pero no tiene posibilidades viables de poder construir un gobierno en 2027”

El analista político, Alejo Leguizamón, en contacto con Canal E, se refirió al escenario político argentino y planteó que el principal desafío para el oficialismo podría surgir desde sectores de la derecha tradicional, particularmente desde el PRO y el entorno de Mauricio Macri.

Leguizamón sostuvo que en las últimas semanas comenzaron a verse “unos gestos de autonomía bastante fuertes que se dieron en los últimos días por parte del PRO”, en referencia al distanciamiento entre el partido creado por Mauricio Macri y Javier Milei.

La percepción del PRO sobre el caso Adorni

Según explicó, la tensión política se profundizó tras “el escándalo de Adorni” y por las disputas internas vinculadas a las candidaturas en la Ciudad de Buenos Aires. “Parecía que Macri venía a adoptar todo el armado de La Libertad Avanza, que parecía un Macri 2.0 para la gestión, y parece al final que esto no fue así”, afirmó.

Leguizamón remarcó que el desgaste del oficialismo comienza a impactar especialmente en votantes que apoyaron a Patricia Bullrich en 2023. “Hay un crecimiento que va de un 15, un 20% de rechazo a cerca de un 40, 50% de rechazo en ese sector”, aseguró, y agregó que, “el PRO busca capitalizar también eso”.

Dónde se siente representado el sector anti peronista

Luego, manifestó que la disputa política futura estará centrada en quién logra representar mejor al electorado antiperonista. “La principal fuerza que tiene nuestro país, que es el rechazo a lo que es el sector del peronismo, el kirchnerismo, que intenta de alguna forma disputarse entre el sector más liberal, libertario, y el sector del PRO”, explicó.

Aún así, el entrevistado consideró que hoy el PRO tiene limitaciones electorales. “El PRO busca dar señales de autonomía, en este momento no tiene posibilidades altamente viables de poder construir un gobierno en 2027”, sostuvo.

Uno de los ejes centrales fue el rol de Macri dentro del nuevo mapa político. En este contexto, consideró que el ex mandatario quedó desplazado del armado libertario: “En esta experiencia libertaria lo que se ha visto justamente que ha tenido un rol menor, donde no ha tenido participación en las decisiones”.