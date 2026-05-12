Aulas en rojo y fuga de docentes: la cruda radiografía detrás de la multitudinaria marcha universitaria

Profesores, alumnos, organizaciones estudiantiles y docentes, gremios no docentes y distintos sectores vinculados al sistema científico marcharon este martes 12 hacia Plaza de Mayo en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada por el Congreso el año pasado y aun no fue efectivizada. Mientras la UBA acusó al Ejecutivo de intentar deslegitimar la protesta, el Gobierno negó los recortes y tildó la movilización de "acto opositor".

En medio de la tensión en las calles, la Casa Rosada rechazó las denuncias y redobló la apuesta: avisó que convocará a los rectores para rediseñar el reparto de fondos a los hospitales.

Día 884: La marcha de los cerebros para que no se marchen

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Así fue el minuto a minuto de la Marcha Federal Universitaria en Perfil.com

18:23 Desconcentración en Plaza de Mayo: la marcha universitaria finalizó de manera pacífica y sin incidentes

Tras una jornada de masiva convocatoria en el centro porteño, el acto en defensa de la educación pública llegó a su fin y las distintas columnas comenzaron a retirarse de la Plaza de Mayo. La desconcentración de las agrupaciones estudiantiles, docentes y políticas se desarrolla con total normalidad y de manera ordenada.

A pesar de la fuerte tensión política y discursiva que cruzó las horas previas al reclamo, el cierre de la movilización dejó una postal de absoluta calma en las calles. Tal como remarcaron los organizadores, la protesta se llevó a cabo de principio a fin sin que se registraran desmanes, enfrentamientos ni ningún tipo de incidente, consolidando una jornada de carácter netamente pacífico.

17:59 Las universidades alertan por una preocupante fuga de docentes ante la crisis salarial

Durante la movilización, las autoridades universitarias encendieron las alarmas por el brutal impacto de la licuación salarial y denunciaron un empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo.

En esa línea, advirtieron que el sistema sufre un "preocupante nivel de renuncias" de docentes que se ven obligados a abandonar las facultades y cambiar de profesión simplemente para poder subsistir.

17:31 "Incumplen la regla democrática": la dura advertencia de las universidades por el recorte de fondos

Durante la lectura del documento central en Plaza de Mayo, las autoridades académicas acusaron al Ejecutivo de quebrar las reglas democráticas y constitucionales básicas al ignorar la ley de financiamiento que aprobó el Congreso Nacional.

En esa línea, los organizadores alertaron que el sistema de educación superior atraviesa una asfixia presupuestaria crítica. Para graficar el impacto del ajuste, señalaron que las transferencias estatales sufrieron una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que representa una reducción de recursos inédita para mantener las aulas abiertas.

17:07 "Plata hay, pero no humanidad": arrancó el acto central en Plaza de Mayo con fuertes críticas al ajuste

Ante una multitud, la jornada principal comenzó con el Himno Nacional y un duro discurso del periodista Gonzalo Giles, quien apuntó contra el oficialismo al asegurar que el Estado tiene fondos para pagar deudas pero aplica un "pensamiento de descarte" con la educación

En la misma sintonía, desde el gremio CTERA denunciaron un plan de la gestión libertaria para desfinanciar por completo el sistema de enseñanza y de salud, en la antesala de lo que será la lectura del documento unificado de los rectores universitarios.

16:50 Con Magario y la militancia, Kicillof desembarcó en la Plaza de Mayo para respaldar a las universidades

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ingresó a la Plaza de Mayo acompañado por una fuerte columna de la militancia para sumar su apoyo político a la marcha. Desde el epicentro de la movilización, el mandatario busca hacer sentir su peso opositor y presionar a la Casa Rosada para que cumpla con la ley de financiamiento educativo.

Kicillof no llegó solo al centro porteño: caminó por la avenida junto a su vicegobernadora, Verónica Magario, y una comitiva integrada por distintos referentes del peronismo. El bloque provincial se instaló frente a la Casa de Gobierno para acompañar el cierre del acto y escuchar la lectura del documento unificado que elaboraron los rectores.

16:05 Trenes, ruidazos y caravanas: las columnas universitarias ya avanzan hacia la Plaza de Mayo

Las distintas casas de estudio del conurbano bonaerense y La Plata iniciaron su caravana masiva para engrosar el acto central de esta tarde. Mientras la nutrida columna de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) ya ingresa a la Ciudad de Buenos Aires, los contingentes de General Sarmiento (UNGS) y San Martín (UNSAM) coparon las estaciones de trenes de Lemos y Migueletes para trasladar su reclamo directamente hacia el centro porteño.

En Ciudad Universitaria, la comunidad de la FADU calentó motores con un fuerte "ruidazo" en los pasillos del edificio, mientras que la Universidad Nacional de las Artes (UNA) (recientemente criticada por el propio Javier Milei) ya alista sus banderas para juntarse a las 17 horas frente a la Casa Rosada.

15:41 "La universidad pública se defiende": Wado de Pedro dijo presente en la marcha y convocó a Plaza de Mayo

El senador peronista Eduardo "Wado" de Pedro confirmó su asistencia a la multitudinaria movilización para respaldar el reclamo de la comunidad educativa. A través de sus redes sociales, el dirigente contó que ya se encuentra concentrando junto a rectores, representantes sindicales y estudiantes con un objetivo claro: exigir que el Gobierno aplique la frenada ley de financiamiento.

"La universidad pública se defiende", escribió el exministro del Interior en su cuenta personal. Con este mensaje, el legislador sumó su apoyo a la fuerte demostración de la oposición en las calles e invitó a los manifestantes a encontrarse directamente a las 17 horas en la Plaza de Mayo, donde se desarrollará el acto central.

15:13 "Más oportunidades y futuro": figuras de la cultura sumaron su respaldo a la marcha universitaria

El actor Joaquín Furriel, el director Marcelo Piñeyro y referentes del ámbito artístico como Horacio Roca y Constanza Maral expresaron su fuerte respaldo a la masiva movilización en defensa de la educación. A través de un mensaje unificado que difundieron en las distintas redes sociales, las figuras de la cultura remarcaron que "b

Con esta publicación bajo la consigna oficial de la protesta, el sector artístico sumó su voz a las multitudinarias columnas de estudiantes, docentes y dirigentes políticos que copan las calles de todo el país.

15:09 "Yo marcho": el desafío de Lospennato y el duro cruce del Gobierno por el costo de la ley

La diputada del PRO, Silvia Lospennato, sacudió el tablero aliado al confirmar su asistencia a la movilización opositora. A través de sus redes sociales, la legisladora marcó distancia de la postura libertaria y justificó su participación con un mensaje directo: "En una República las leyes se cumplen y los fallos de la Justicia también", en una clara exigencia para que se aplique la normativa que garantiza los fondos educativos.

La réplica del Ejecutivo no tardó en llegar. A través de la "Oficina de respuesta oficial", el Gobierno cruzó a la diputada y señaló que la norma sancionada nació "suspendida" por violar la Ley de Administración Financiera, ya que el Congreso jamás especificó de dónde saldrían los 1,9 billones de pesos que cuesta aplicarla. Para rematar, el oficialismo atacó el argumento de Lospennato y recordó que están cumpliendo estrictamente el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones, el cual mantiene bloqueada la medida a favor de las universidades hasta que defina la Corte Suprema.

14:17 "Sin universidades no hay futuro": el dardo de Gerardo Zamora contra el Gobierno por el congelamiento de fondos

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, se sumó a las voces opositoras que respaldan la nueva Marcha Federal Universitaria y dejó un contundente mensaje en sus redes sociales. En medio de la tensión en las calles de todo el país, el mandatario provincial aseguró que "sin universidades públicas, gratuitas y de calidad no hay futuro para Argentina".

A través de su cuenta personal, el dirigente santiagueño no solo defendió el modelo educativo histórico, sino que apuntó directamente contra la gestión libertaria por el bloqueo presupuestario que originó el conflicto. En ese sentido, Zamora remarcó con indignación que ya pasaron "200 días sin aplicarse la ley de financiamiento educativo", acoplándose de manera virtual a las masivas protestas.

14:03 El conflicto se muda a Tribunales: la Justicia define el futuro de la ley de financiamiento

Mientras la multitudinaria movilización copa las calles de todo el país, el destino final de la Ley de Financiamiento Universitario se juega puertas adentro de los tribunales. La exigencia principal de los gremios y estudiantes se encuentra actualmente en pausa por una fuerte pulseada legal entre los rectores de las casas de estudio y el Gobierno de Javier Milei, que mantiene suspendida la actualización automática de los fondos.

En medio del clima de máxima tensión que rodea a esta cuarta marcha federal, el choque de poderes avanza en paralelo a través de dos vías judiciales distintas. Con la presión social en alza, la comunidad educativa presiona en la calle por la liberación inmediata de los presupuestos y el envío de las partidas para los hospitales, a la espera de un fallo clave que logre destrabar el conflicto en el corto o mediano plazo.

13:23: La protesta sale de la Capital: marchas y movilizaciones en todo el país

La cuarta Marcha Federal Universitaria no se limita únicamente al centro porteño, sino que promete hacerse sentir con fuerza a lo largo y ancho de la Argentina, con movilizaciones centrales en provincias clave como Córdoba y Santa Fe. El objetivo unificado de la comunidad educativa a nivel nacional es exigirle al Gobierno una urgente recomposición salarial y la actualización de los fondos que garantizan el funcionamiento básico de las casas de estudio.

En el interior de la provincia de Buenos Aires, el reclamo ganará las calles en al menos siete ciudades con diferentes modalidades. Mientras que en Mar del Plata y Bahía Blanca las columnas avanzarán durante la tarde para culminar con actos centrales, en localidades como Tandil, Olavarría, Azul y Quequén la protesta tomará otro color con el desarrollo de marchas de antorchas. A este mapa provincial también se sumará Junín, donde los universitarios se concentrarán directamente en el centro de la ciudad.

12:24 "En defensa de la universidad pública siempre": el contundente mensaje de Rodríguez Larreta

En medio de la efervescencia por la cuarta Marcha Federal Universitaria, el ex jefe de Gobierno porteño utilizó sus redes sociales para expresar su total apoyo al reclamo de estudiantes, docentes y gremios. Con un breve pero categórico mensaje en su cuenta personal de X, el referente del PRO sentó posición frente al conflicto con la administración libertaria y escribió: "En defensa de la Universidad pública siempre (no importa cuándo leas esto)".

Con esta contundente publicación, Rodríguez Larreta engrosó la lista de dirigentes políticos de la oposición que decidieron respaldar públicamente la movilización de este martes hacia la Plaza de Mayo.

12:17 Caos de tránsito y cortes en el centro porteño por la Marcha Federal Universitaria

El centro de la Ciudad de Buenos Aires se prepara para una jornada de intensas complicaciones vehiculares por la nueva movilización en defensa de la educación pública. Entre las 14 y las 20, se registrarán bloqueos totales y parciales en todo el trayecto que conecta el Congreso con Plaza de Mayo, el escenario elegido para el acto central de las 17. Las arterias más castigadas por el avance de las columnas sindicales y estudiantiles serán Avenida de Mayo, Rivadavia, Callao, Entre Ríos y las Diagonales Norte y Sur.

Más allá del corredor principal de la protesta, los embotellamientos se extenderán hacia focos universitarios como Plaza Houssay, la Facultad de Medicina y el cruce de Medrano, donde concentrarán inicialmente los alumnos de la by la UTN. Todo este despliegue impactará de lleno en el transporte público porteño: decenas de líneas de colectivos deberán modificar sus recorridos habituales sobre la marcha y las autoridades no descartan el cierre preventivo de las estaciones Congreso y Sáenz Peña de la Línea A de subtes.

11:53 "Quieren instalar que buscamos cerrarlas": el duro comunicado de La Libertad Avanza antes de la marcha

A pocas horas de una nueva movilización, La Libertad Avanza difundió un comunicado donde acusó a la dirigencia política de escudarse en una causa noble para instalar el falso relato de que el Gobierno busca desfinanciar o cerrar las universidades. El oficialismo ratificó su defensa inquebrantable del equilibrio fiscal y advirtió que aplicar la ley de financiamiento implicaría un desembolso de 1,9 billones de pesos sin respaldo, un agujero que inevitablemente terminaría generando más impuestos, emisión monetaria y pobreza.

Para desarmar las críticas, el partido libertario contrastó su gestión con la administración anterior, a la que apuntó por girar los fondos con hasta cuatro meses de atraso y con una inflación anual que superaba el 211%. En esa línea, remarcó que hoy las transferencias se hagan estrictamente al día, destacó que el Presupuesto 2026 elevó las partidas educativas a 4,8 billones de pesos y celebró que la Justicia mantenga suspendida la aplicación de la ley hasta que defina la Corte Suprema.

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TC/