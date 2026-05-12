Marcha Federal: Chiarella y Ferrer encabezaron la columna UCR en defensa de la universidad pública

Con una masiva participación que unificó la fuerza territorial del interior y la capital, el presidente de la UCR Córdoba, Marcos Ferrer, encabezó junto al titular del Comité Nacional, Leonel Chiarella, la columna del radicalismo que se movilizó hacia Plaza de Mayo en el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria.

La presencia de Ferrer en la primera línea de la protesta representó un posicionamiento orgánico de la dirigencia radical frente a la crisis del sistema de educación superior. Bajo la demanda de que el Gobierno de Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, el intendente de Río Tercero y referente del partido en la provincia mediterránea se sumó a la formación de la UCR que partió desde la intersección de las calles Tucumán y Callao.

La columna radical, que se extendió por más de una cuadra por la Avenida Callao, concentró a los principales dirigentes del partido, incluyendo a Hernán Rossi y Emiliano Balbín, presidentes de la UCR de la Ciudad y provincia de Buenos Aires. La primera línea también la integraron los representantes de la Juventud Radical de Nación y Ciudad, Nahuel Breglia y Teresa Barragán, junto a legisladores nacionales como Mariela Coletta y María Inés Zigarrán, y referentes históricos como Federico Storani.

Marcha Federal Universitaria en Córdoba: “El desfinanciamiento atenta contra la identidad de la provincia”

El protagonismo del santafecino Chiarella y el cordobés Ferrer marcó la preocupación regional por el desfinanciamiento a las universidades. Según resaltaron desde la cúpula radical, las transferencias a las casas de altos estudios registraron una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, una cifra que ha puesto a las instituciones en un estado de vulnerabilidad sin precedentes.

“Defender la Universidad Pública es defender el derecho de todos los argentinos a un futuro mejor”, fue el lema que unificó a la columna de los boina blanca, en un contexto donde advirtieron de “la pérdida del 50% del poder adquisitivo en los salarios de docentes y trabajadores, además del congelamiento de las becas estudiantiles que persiste desde hace dos años”.

Docentes universitarios: "Pérdida salarial de cerca del 40% y el salario más bajo desde fines de los años 90"

Dura advertencia

El tono de la protesta del centenario partido escaló al recordar que, pese a que el Congreso nacional ratificó la Ley de Financiamiento Universitario con una mayoría de dos tercios y que la Justicia falló a favor del sistema educativo en dos instancias, el Ejecutivo nacional mantiene la normativa sin aplicar a casi 200 días de su aprobación.

En ese plano, la avanzada radical encabezada por Chiarella, a la que se sumó Ferrer, fue tajante: “Ninguna gestión de gobierno debe estar por encima de la ley”. Con este mensaje, la UCR nacional reafirmó el carácter estratégico de las universidades públicas para la movilidad social y el desarrollo científico, marcando una distancia crítica con las políticas de ajuste que lleva adelante la Casa Rosada.

La jornada de protesta con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires tuvo su correlato en todo el país. En la ciudad de Córdoba, cuna de la universidad pública, una masiva movilización que aglutinó a autoridades universitarias y referentes académicos; estudiantes, gremios y dirigentes de todo el arco político, consolidó un frente federal contra el recorte presupuestario al sistema educativo.