"Desprecio institucional": la comunidad universitaria leyó su documento en Plaza de Mayo y le exigió a la Corte que intervenga

Con una cruda advertencia sobre el futuro del país y una acusación directa contra la Casa Rosada por quebrar la división de poderes, la comunidad educativa leyó el documento central de la cuarta Marcha Federal Universitaria. En un texto cargado de reclamos urgentes tras "203 días sin aplicar la Ley", las casas de altos estudios denunciaron que el sistema atraviesa una crisis terminal y le exigieron directamente a la Corte Suprema que ponga un freno al ajuste gubernamental. "El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, decidió alzarse contra los otros dos poderes de la República", dispararon.

El corazón de la protesta apuntó al bloqueo de la Ley de Financiamiento Universitario, una postura oficial que, según los manifestantes, rompe con "la regla democrática y constitucional básica". El escrito advirtió que la política de asfixia estatal generó una "reducción inédita de los recursos", graficada en una caída real del 45,6% en las transferencias entre 2023 y el actual 2026. "Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho", sentenciaron.

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TC