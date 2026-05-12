martes 12 de mayo de 2026
POLITICA
Conflicto Universitario

"Desprecio institucional": la comunidad universitaria leyó su documento en Plaza de Mayo y le exigió a la Corte que intervenga

En el texto central de la cuarta Marcha Federal, las casas de altos estudios denunciaron una caída inédita del presupuesto y sueldos en niveles históricos mínimos. Acusaron al Gobierno de romper la división de poderes y pidieron a la Justicia que destrabe la ley de financiamiento para evitar el colapso del sistema.

Marcha Universitaria en Córdoba 12052026
Marcha Universitaria en Córdoba | X @leoguevara80

Con una cruda advertencia sobre el futuro del país y una acusación directa contra la Casa Rosada por quebrar la división de poderes, la comunidad educativa leyó el documento central de la cuarta Marcha Federal Universitaria. En un texto cargado de reclamos urgentes tras "203 días sin aplicar la Ley", las casas de altos estudios denunciaron que el sistema atraviesa una crisis terminal y le exigieron directamente a la Corte Suprema que ponga un freno al ajuste gubernamental. "El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, decidió alzarse contra los otros dos poderes de la República", dispararon.

El corazón de la protesta apuntó al bloqueo de la Ley de Financiamiento Universitario, una postura oficial que, según los manifestantes, rompe con "la regla democrática y constitucional básica". El escrito advirtió que la política de asfixia estatal generó una "reducción inédita de los recursos", graficada en una caída real del 45,6% en las transferencias entre 2023 y el actual 2026. "Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho", sentenciaron.

Marcha Federal Universitaria 12052026

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

En desarrollo...

TC

También te puede interesar
En esta Nota