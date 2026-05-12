Máximo Kirchner apuntó contra los aliados de Milei: “Muestran una cínica preocupación por la educación pública”

El diputado nacional Máximo Kirchner lanzó duras críticas contra dirigentes políticos, periodistas y sectores dialoguistas que apoyaron el inicio de la gestión de Javier Milei y que ahora expresan preocupación por el ajuste en educación pública y universidades nacionales.

A través de una publicación en Instagram, el referente de Fuerza Patria aseguró que “los mismos que festejaron el inicio de Milei hoy muestran una cínica preocupación por la educación pública” y agregó: “No es gratis entregarse para agradar”.

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El legislador vinculó esas posturas con el respaldo que algunos sectores dieron al equilibrio fiscal y a la baja del riesgo país, indicadores que calificó como alejados de las necesidades reales de la sociedad. “¿En serio no ven nada extraño en eso? ¿Qué pensaron que iba a suceder? ¿Se distrajeron mirando el riesgo país?”, cuestionó Kirchner.

Críticas al ajuste y a la Ley Bases

En su mensaje, Máximo Kirchner también apuntó contra las modificaciones impositivas aprobadas durante el tratamiento de la Ley Bases y cuestionó la reducción de tributos a los sectores de mayores ingresos. Según sostuvo, esos recursos podrían haber servido para sostener áreas sensibles como salud y educación pública en medio de los recortes presupuestarios.

“La baja de impuestos a los que más tienen ¿acaso trajo más inversión y trabajo?”, planteó el diputado, quien además criticó el endeudamiento externo y advirtió que el Estado no podrá responder a las necesidades sociales bajo las actuales condiciones económicas.

“No sean caretas y dejen de querer ver si mojan en las elecciones del año que viene, mintiendo”, disparó.

Además, aseguró que muchos de los dirigentes que hoy muestran preocupación por la situación universitaria “apoyaron estas iniciativas para parecer serios y estar en línea con la onda mediática”.

Mayra Mendoza se sumó a las críticas

La intendenta de Quilmes y dirigente de Fuerza Patria, Mayra Mendoza, también se pronunció contra el desfinanciamiento universitario y defendió las políticas educativas impulsadas durante los gobiernos kirchneristas.

La dirigente recordó que durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se crearon 17 universidades nacionales, nueve de ellas en la provincia de Buenos Aires. “Todas con su adecuado financiamiento”, remarcó.

Mendoza vinculó además la situación universitaria con la figura de Cristina Kirchner y afirmó que “su prisión es una amenaza contra toda la dirigencia, para que nadie se anime a hacer lo que hay que hacer”.

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En el cierre de su publicación, Máximo Kirchner sostuvo que los gobiernos kirchneristas impulsaron un “modelo de país” que permitió el acceso de miles de jóvenes a la universidad pública y favoreció la movilidad social ascendente. “Hoy todo eso está en peligro”, advirtió.

El diputado concluyó con una crítica directa al rumbo económico del Gobierno nacional: “Hay que vivir, no sobrevivir”.

LB