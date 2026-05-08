Qué es el cistoadenoma parotídeo bilateral y cuáles son sus síntomas

Máximo Kirchner fue operado hoy de un tumor benigno de las glándulas parótidas, que obligó a su remoción quirúrgica.

El cistoadenoma parotídeo bilateral es de una ocurrencia muy infrecuente, pero requiere de una cirugía para evitar complicaciones.

Qué son las glándulas parótidas

Las glándulas parótidas son dos glándulas situadas delante de las orejas, una a cada lado de la cara. En cuanto a su función, las glándulas parótidas generan saliva para ayudar a masticar y digerir los alimentos.

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Hay muchas glándulas salivales en los labios, las mejillas, la boca y la garganta. En cualquiera de estas glándulas pueden producirse proliferaciones de células, llamadas tumores. Las glándulas parótidas son la ubicación más común de los tumores de las glándulas salivales.

La mayoría de los tumores en las parótidas no son cancerosos. Se llaman tumores no cancerosos o benignos y son tratados por otorrinolaringólogos.

Un problema benigno y muy infrecuente

Aproximadamente el 80 % de los tumores parotídeos son benignos, y el cistoadenoma es una de las variantes histológicas menos frecuentes. Los síntomas principales incluyen la aparición de una masa o bulto por debajo o detrás de la oreja, generalmente duro y no doloroso.

El pronóstico de esta cirugía es muy bueno. No requiere quimioterapia no otro tratamiento más que observación y control.

Los médicos del Hospital Italiano que lo tienen bajo su cuidado emitieron un parte donde explican que el hijo de Cristina Kirchner evoluciona bien.