Pablo Rodríguez frente al conflicto universitario: “Somos permanentemente auditados”

En medio de una nueva marcha universitaria convocada contra el ajuste presupuestario, Pablo Rodríguez, decano de la Facultad de Odontología de la UBA, negó que la movilización tenga un trasfondo partidario y afirmó que el reclamo está centrado en la situación salarial de docentes, investigadores y trabajadores no docentes.

“La nuestra, la de los académicos, los decanos y toda la comunidad universitaria, no tiene ese sentido”, sostuvo Rodríguez al responder a las acusaciones del Gobierno nacional, que calificó la protesta como una movilización política opositora.

El decano explicó que la preocupación central pasa por la pérdida del poder adquisitivo en el sector universitario. “Que el personal haya perdido el 40 o 35% del poder adquisitivo, es triste, no está bueno”, afirmó, y remarcó que la situación afecta directamente el funcionamiento académico y la calidad educativa.

Reclamo salarial y defensa de la universidad pública

Rodríguez detalló algunos casos concretos para reflejar el deterioro salarial dentro de la universidad pública. “Con 250.000 pesos por día, una vez por semana, 10 horas, eso es real”, señaló, al tiempo que describió la situación de profesionales con décadas de trayectoria y dedicación exclusiva que perciben salarios bajos.

Además, insistió en que la protesta no busca desestabilizar al Gobierno de Javier Milei. “No tengo ninguna intención política. Nunca fui, ni seré, ni tengo ganas de ser candidato a nada”, expresó.

Sobre la magnitud de la movilización, Rodríguez admitió que el contexto social podría influir en la convocatoria. “La gente hoy tiene, además, otros problemas”, dijo en referencia a la economía, la inseguridad y la situación laboral que atraviesa gran parte de la sociedad argentina.

Auditorías, financiamiento y el debate por los estudiantes extranjeros

Uno de los puntos más fuertes de la entrevista estuvo vinculado a las críticas del Gobierno sobre la supuesta falta de auditorías en la UBA. Rodríguez rechazó esas acusaciones de manera contundente.

“Somos permanentemente auditados”, afirmó, y agregó: “Es mentira, no es de esa manera”. Según explicó, tanto las facultades como la propia universidad atraviesan controles permanentes y todos los procesos de compra se realizan mediante licitaciones públicas y mecanismos oficiales.

“No se compra ni un clavo si no es con una licitación pública”, enfatizó el decano, quien calificó como “ofensivas” las acusaciones sobre irregularidades administrativas.

En cuanto al debate sobre el cobro a estudiantes extranjeros sin residencia permanente, Rodríguez se mostró dispuesto a discutir cambios. “Discutámoslo, no hay ningún problema”, señaló, aunque también cuestionó la rapidez con la que se otorgan documentos argentinos a ciudadanos extranjeros.

Finalmente, el decano insistió en que el reclamo universitario busca abrir una discusión de fondo sobre financiamiento, salarios y el rol de la educación pública en Argentina.