Trump prioriza el comercio con China y busca extender la tregua arancelaria con Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que dará prioridad a las conversaciones comerciales durante su cumbre con su homólogo chino, Xi Jinping, y restó importancia a la atención que dedicarán a la crisis de Irán.

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“Vamos a hablar con el presidente Xi sobre muchas cosas. Diría que, por encima de todo, sobre comercio”, declaró Trump a los periodistas el martes en la Casa Blanca, antes de partir hacia la esperada reunión en Pekín.

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“Tenemos muchas cosas que discutir. Para ser sincero, no diría que Irán sea una de ellas, porque tenemos a Irán muy bien controlado”, añadió. “O llegamos a un acuerdo o van a quedar diezmados de una forma u otra”.

Trump está ansioso por cerrar acuerdos comerciales y ultimar los detalles de una nueva junta comercial para gestionar las relaciones entre las dos mayores economías del mundo cuando se reúna con Xi, a pesar de que la guerra con Irán ha ensombrecido la cumbre. Se prevé que ambas partes discutan una prórroga de la tregua comercial que alcanzaron el otoño pasado.

China es uno de los principales compradores de petróleo iraní y ha pedido una rápida reapertura del estrecho de Ormuz, que permanece prácticamente cerrado debido al bloqueo de los puertos iraníes por parte de EE.UU. y a las restricciones impuestas por Teherán al tráfico internacional. La guerra ha desencadenado una crisis energética mundial, con el agotamiento de las reservas globales de combustible.

Trump se encuentra bajo presión para poner fin a la guerra y había señalado anteriormente que presionaría a Xi sobre la postura de Pekín respecto a Irán. Sin embargo, el martes elogió su relación con el líder chino.

“Mi relación con el presidente Xi es fantástica. Siempre nos hemos llevado bien y nos va muy bien con China; trabajar con China ha sido muy positivo, así que lo esperamos con interés”, afirmó Trump.