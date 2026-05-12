Encuesta: la imagen de Donald Trump sigue en caída por la guerra con Irán y el aumento de la inflación

La imagen de Donald Trump, la economía, la guerra con Irán y las elecciones legislativas de noviembre quedaron bajo la lupa de una nueva encuesta de Atlas Intel realizada en mayo en Estados Unidos. El relevamiento midió la percepción de los estadounidenses sobre la gestión presidencial, el conflicto en Medio Oriente, el mercado laboral y los principales dirigentes políticos en medio de la creciente tensión internacional.

El relevamiento mostró una evaluación mayoritariamente negativa sobre la gestión de Donald Trump al frente de la Casa Blanca. El 60% de los consultados calificó su desempeño presidencial como “malo” o “muy malo”, mientras que un 37,2% lo consideró “bueno” o “excelente”.

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Inflación, empleo y democracia: qué preocupa hoy a los estadounidenses

La inflación y el costo de vida aparecieron como la principal preocupación de los estadounidenses: el 48,6% de los encuestados los identificó como el mayor desafío que enfrenta actualmente Estados Unidos. En segundo lugar quedó la situación de la economía y el mercado laboral, mencionada por el 41,1% de los consultados.

Detrás de las variables económicas se ubicó la protección de la democracia, señalada por el 38,3% de los encuestados. Más abajo aparecieron la inmigración, con el 33,6%, y el sistema de salud, que concentró el 29,3% de las respuestas.

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Imagen de los políticos de Estados Unidos

Barack Obama y Michelle Obama encabezan el ranking de imagen positiva elaborado por Atlas Intel. El expresidente demócrata registró un diferencial favorable de siete puntos porcentuales, con 52% de imagen positiva y 45% negativa. La exprimera dama obtuvo números similares: 51% de valoración positiva frente a 44% negativa. Detrás de ambos aparecieron la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, con un saldo positivo de cuatro puntos; el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, con tres puntos a favor; y el exsecretario de Transporte de la administración Biden, Pete Buttigieg, con 44% de imagen positiva contra un 45% de negativa.

Donald Trump quedó sexto en el relevamiento. El presidente estadounidense registró un 40% de imagen positiva contra un 60% negativa, lo que le dejó un diferencial desfavorable de 20 puntos porcentuales, uno de los peores balances del estudio.

En la parte baja del ranking aparecieron el vicepresidente J.D. Vance, con 37% de imagen positiva y 58% negativa; el gobernador de California, Gavin Newsom, con un diferencial negativo de 24 puntos; y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, quien cerró la lista con 32% de valoración positiva frente a un 60% negativa.

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Percepción de la economía y el mercado laboral

En materia económica, el relevamiento reflejó una percepción mayoritariamente negativa sobre la situación financiera de las familias estadounidenses. El 41% calificó como “mala” la situación económica de su hogar, mientras que un 32% la definió como “normal” y apenas un 27% consideró que atraviesa un buen momento.

El mercado laboral también apareció bajo una evaluación crítica entre los consultados. El 61% sostuvo que la situación del empleo en Estados Unidos es mala, frente a un 15% que la describió como normal y un 25% que la consideró positiva.

La mirada sobre la economía estadounidense en general mantuvo una tendencia similar. Un 59% de los encuestados evaluó negativamente la situación económica del país, mientras que un 16% la calificó como normal y otro 25% afirmó que el escenario actual es bueno.

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Elecciones de medio término en Estados Unidos

De cara a las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, la encuesta de Atlas Intel mostró una ventaja del Partido Demócrata sobre los republicanos. Ante la pregunta sobre a qué espacio votarían si los comicios para la Cámara de Representantes se realizaran hoy, el 54,6% respondió que elegiría al candidato demócrata, mientras que el 40,1% se inclinó por el postulante republicano.

Los datos adquieren relevancia política porque las elecciones de medio término definirán el control de la Cámara de Representantes y podrían alterar el margen de maniobra legislativo de Donald Trump durante la segunda parte de su mandato.

La visión de los estadounidenses sobre la guerra contra Irán

La decisión de Estados Unidos de lanzar ataques militares contra Irán en 2026 encontró un rechazo mayoritario en la opinión pública estadounidense, según la encuesta. El 59,2% de los consultados afirmó oponerse a la ofensiva militar, mientras que el 38,9% expresó su apoyo a la medida impulsada por la administración de Donald Trump.

Los datos reflejan un escenario complejo para la Casa Blanca en medio de la escalada militar en Medio Oriente. El rechazo mayoritario a una ofensiva contra Irán aparece además en un contexto electoral sensible para Donald Trump, atravesado por las elecciones legislativas de medio término y por una percepción negativa sobre la economía estadounidense.

NG/fl