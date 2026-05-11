Trump viaja a China acompañado por Elon Musk, Tim Cook y líderes de Wall Street para cerrar acuerdos

La Casa Blanca invitó a Elon Musk, de Tesla Inc.; a Tim Cook, de Apple Inc.; a Kelly Ortberg, de Boeing Co.; y a ejecutivos de otras grandes empresas a acompañar al presidente Donald Trump en su viaje a China esta semana, según un funcionario.
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David Solomon, de Goldman Sachs Group Inc.; Stephen Schwarzman, de Blackstone Inc.; Larry Fink, de BlackRock Inc.; Jane Fraser, de Citigroup Inc.; y Dina Powell McCormick, de Meta Platforms Inc., también figuran en la lista de personas que se espera que se unan a la delegación de Trump para su cumbre con su homólogo chino, Xi Jinping, según ha declarado un funcionario de la Casa Blanca.
El grupo, formado por más de una docena de altos ejecutivos, acompañará a Trump en una visita con la que el presidente de EE.UU. espera cerrar una serie de acuerdos comerciales y contratos de compra con Pekín.