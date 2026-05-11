Trump viaja a China acompañado por Elon Musk, Tim Cook y líderes de Wall Street para cerrar acuerdos

La Casa Blanca invitó a Elon Musk, de Tesla Inc.; a Tim Cook, de Apple Inc.; a Kelly Ortberg, de Boeing Co.; y a ejecutivos de otras grandes empresas a acompañar al presidente Donald Trump en su viaje a China esta semana, según un funcionario.

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David Solomon, de Goldman Sachs Group Inc.; Stephen Schwarzman, de Blackstone Inc.; Larry Fink, de BlackRock Inc.; Jane Fraser, de Citigroup Inc.; y Dina Powell McCormick, de Meta Platforms Inc., también figuran en la lista de personas que se espera que se unan a la delegación de Trump para su cumbre con su homólogo chino, Xi Jinping, según ha declarado un funcionario de la Casa Blanca.

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El grupo, formado por más de una docena de altos ejecutivos, acompañará a Trump en una visita con la que el presidente de EE.UU. espera cerrar una serie de acuerdos comerciales y contratos de compra con Pekín.