lunes 11 de mayo de 2026
BLOOMBERG
Política internacional

Trump viaja a China acompañado por Elon Musk, Tim Cook y líderes de Wall Street para cerrar acuerdos

La Casa Blanca convocó a más de una docena de CEOs de grandes compañías estadounidenses para integrar la delegación que acompañará al presidente Donald Trump en su cumbre con Xi Jinping. El objetivo es avanzar en acuerdos comerciales y contratos de compra con Pekín.

Donald Trump 06052026
Donald Trump | AFP

La Casa Blanca invitó a Elon Musk, de Tesla Inc.; a Tim Cook, de Apple Inc.; a Kelly Ortberg, de Boeing Co.; y a ejecutivos de otras grandes empresas a acompañar al presidente Donald Trump en su viaje a China esta semana, según un funcionario.

Donald Trump calificó de "inaceptable" la respuesta de Irán al plan de paz impulsado por Estados Unidos

David Solomon, de Goldman Sachs Group Inc.; Stephen Schwarzman, de Blackstone Inc.; Larry Fink, de BlackRock Inc.; Jane Fraser, de Citigroup Inc.; y Dina Powell McCormick, de Meta Platforms Inc., también figuran en la lista de personas que se espera que se unan a la delegación de Trump para su cumbre con su homólogo chino, Xi Jinping, según ha declarado un funcionario de la Casa Blanca.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

10_05_2026_trump_xi_jinping_afp_g

El grupo, formado por más de una docena de altos ejecutivos, acompañará a Trump en una visita con la que el presidente de EE.UU. espera cerrar una serie de acuerdos comerciales y contratos de compra con Pekín.

También te puede interesar
En esta Nota