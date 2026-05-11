Elon Musk acompañará a Trump en China junto a ejecutivos de Apple, Meta y Boeing para reunirse con Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará esta semana a China para mantener una reunión con el mandatario chino, Xi Jinping, en una cumbre que reunirá a algunos de los empresarios más influyentes del mundo tecnológico y financiero.

Entre los nombres confirmados para integrar la delegación estadounidense aparece Elon Musk, quien acompañará a Trump junto a altos ejecutivos de compañías como Apple, Meta, Boeing, BlackRock y Goldman Sachs.

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La visita se produce en un contexto de fuertes tensiones económicas entre Washington y Beijing. La administración Trump busca reducir el desequilibrio comercial con China y convencer al gobierno de Xi Jinping de aumentar las inversiones en territorio estadounidense mediante acuerdos vinculados con aviones, soja y otros sectores estratégicos.

Además de Musk, también participarán Tim Cook; Larry Fink; Kelly Ortberg; David Solomon y Jane Fraser, entre otros referentes empresariales.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la ausencia de Jensen Huang, cuya compañía se convirtió en una de las piezas centrales del auge global de la inteligencia artificial gracias al desarrollo de chips avanzados. También había sido invitado Chuck Robbins, aunque finalmente no viajará debido a compromisos corporativos relacionados con la presentación de balances trimestrales.

La relación entre Trump y Musk atraviesa una nueva etapa de acercamiento después de meses de tensión política y mediática. En 2025, Musk llegó a pedir públicamente la destitución del mandatario estadounidense, pero el vínculo volvió a fortalecerse con la participación del empresario en eventos oficiales de la Casa Blanca y su apoyo económico a la campaña presidencial republicana de 2024.

Tras el regreso de Trump al poder, Musk tomó un rol visible dentro del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), impulsando recortes en áreas del Estado federal. Sin embargo, el empresario también enfrentó críticas por el impacto político de su cercanía con el gobierno sobre el desempeño financiero de Tesla.

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La agenda de la cumbre incluirá temas sensibles para ambas potencias, como comercio internacional, inteligencia artificial, controles de exportación, Taiwán y la guerra con Irán. El encuentro se desarrollará después de varias semanas de creciente tensión diplomática y económica entre Estados Unidos y China.

Aunque la Casa Blanca confirmó la lista de empresarios que integrarán la misión oficial, todavía no se precisó cuáles de ellos viajarán junto al presidente estadounidense a bordo del Air Force One y cuáles llegarán por otros medios.

La delegación también contará con representantes de compañías como Visa, Mastercard, Qualcomm, Micron, GE Aerospace y Cargill, en una señal del peso económico y estratégico que Washington busca mostrar en esta nueva etapa de negociaciones con Beijing.

LB cp