El cofundador de OpenAI reveló vínculos financieros con Sam Altman por US$ 30.000 millones

El lunes 4 de mayo, el cofundador y presidente de Open AI, Greg Brockman, reveló profundos vínculos financieros con el CEO Sam Altman, más de los que se sabían anteriormente y una participación con el creador de ChatGPT, por un valor aproximado a 30.000 millones de dólares.

La declaración se dio en el marco de un interrogatorio, ante un tribunal, de parte del abogado del cofundador de la empresa de inteligencia artificial y actual dueño de SpaceX y Tesla Motors, entre otras, Elon Musk.

Musk demanda a la compañía alegando que se convirtió indebidamente en una empresa con fines de lucro, lejos de ser la organización no lucrativa, abandonando sus fines benéficos y sostiene que debería volver a esa iniciativa.

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El imperio de los 817.000 millones: cómo Elon Musk despegó de la competencia global

¿Lealtad comprometida? Los incentivos financieros de Altman a Brockman bajo la lupa de Musk

En tanto, el equipo de Musk aseguró que la independencia de Brockman se vio potencialmente comprometida por incentivos financieros que lo llevaron a asociarse a Altman, el impulsor de la transformación de Open AI a empresa lucrativa.

Por su parte, Brockman declaró que también es partícipe en dos startups respaldadas por Altaman, así como de un porcentaje del fondo familiar del mismo.

Esta es la segunda semana del juicio en el tribunal de California, tras la cual podría determinar el futuro de Open AI, que ayudó a la masificación de la inteligencia artificial generativa tras el lanzamiento de su Chatbot ChatGPT a finales de 2022.

Desde entonces, Open AI ha recaudado más de 100.000 millones de dólares de inversores para contratar investigadores, comprar capacidad de procesamiento y expandir la empresa de cara a una posible salida a bolsa de un billón de dólares.

Musk pide directamente la destitución de Brockman y Altman de sus puestos CEO, más una indemnización por 150.000 millones de dólares.

Durante el comienzo de su testimonio, Brockman admitió que su participación en OpenAI valía cerca de 30.000 millones de dólares, una cifra desconocida hasta entonces.

Dinero, celos y ego, la pelea entre Musk y Altman por la IA

Elon Musk contra Greg Brockman y Sam Altman por "abuso de confianza y enriquecimiento ilícito".

En 2017, Altman le cedió a Brockman una participación en su oficina familiar, valorada en 10 millones de dólares en aquel momento.

Ese mismo año, Brockman, Musk y otros ejecutivos de OpenAI discutieron su reestructuración como una empresa con fines de lucro para que la organización pudiera solventar la costosa capacidad de procesamiento necesaria para entrenar sistemas de IA.

También afirmó no haber hablado directamente con Musk sobre su remuneración.

Los correos electrónicos leídos en el tribunal demostraron que Altman mencionó el acuerdo durante una conversación aparte con Jared Birchall, director de la oficina familiar de Musk, quien le transmitió los detalles al dueño de SpaceX.

"Algo que vale la pena mencionar ahora es que compensó a Greg por su cuenta dándole un porcentaje de propiedad de la oficina familiar personal de Sam", escribió Birchall en el correo electrónico, y agregó que el acuerdo podría significar que "Greg tendrá una mayor lealtad hacia Sam como resultado de este arreglo". Musk reenvió la nota de Birchall a Brockman con dos signos de interrogación.

Cuando se le preguntó si era leal a Altman, Brockman respondió: "No sé, no lo diría exactamente así".

Participaciones en empresas emergentes respaldadas por Altman

El lunes, Brockman reveló que poseía acciones de la empresa emergente de chips de IA Cerebras, incluso durante varios momentos en que OpenAI discutió la compra del fabricante de chips. Este año, OpenAI ha dicho que invertirá una cantidad significativa de dinero para adquirir dichos chips.

Brockman también afirmó tener participación en Helion Energy, una empresa emergente de fusión nuclear en la que Altman ya ha invertido cientos de millones de dólares. En marzo, Altman renunció a su puesto en el consejo de administración de Helion porque ambas compañías buscaban colaborar.

Musk, la persona más rica del mundo, alega que OpenAI, Altman y Brockman obtuvieron sus 38 millones de dólares en donaciones y ayuda personal prometiendo crear una organización sin fines de lucro que priorizaría el desarrollo seguro de la IA, para luego transformarse en una entidad con fines de lucro y enriquecerse ilícitamente.

Sus cargos incluyen abuso de confianza y enriquecimiento ilícito.

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