El escritor estadounidense Jonathan Taplin se presentará este viernes 8 de mayo a las 14:30 en la Sala Alejandra Pizarnik de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde analizará el impacto de la inteligencia artificial y el poder de las grandes corporaciones tecnológicas.

La actividad girará en torno a su libro El fin de la realidad, editado en español por la Universidad Nacional de Avellaneda, en el que plantea una mirada crítica sobre el avance de sistemas de control basados en datos y algoritmos.

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Un debate sobre tecnología, poder y vigilancia

Durante el encuentro, Taplin pondrá el foco en figuras como Peter Thiel, Elon Musk, Mark Zuckerberg y Marc Andreessen, a quienes vincula con el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial con impacto global.

Según el autor, el crecimiento de estas tecnologías abre interrogantes sobre la privacidad, la democracia y los límites del poder económico en la era digital.

La charla contará además con la participación del rector de la UNDAV, Jorge Calzoni, y de Jorge Zaccagnini, quienes aportarán una mirada local sobre estos procesos.

Una edición histórica de la Feria del Libro

La presentación se da en el marco de la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se desarrolla desde el 23 de abril y se extenderá hasta el 11 de mayo en el predio de La Rural.

Este año, el evento celebra medio siglo de historia con una agenda ampliada que incluye charlas, presentaciones de libros, debates y actividades culturales para distintos públicos.

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Además, la feria cuenta con la participación de autores internacionales de renombre, espacios temáticos especiales y propuestas que cruzan literatura, política, tecnología y sociedad, consolidando a Buenos Aires como uno de los principales polos culturales de la región.

En ese contexto, la presencia de Taplin suma un eje clave: el debate sobre el impacto de la inteligencia artificial y el rol de las grandes plataformas en la vida cotidiana.

LB/ML