Dinero, celos y ego, la pelea entre Musk y Altman por la IA

El magnate Elon Musk subió al estrado esta semana para acusar al director de OpenAI, Sam Altman, de traicionar el origen sin ánimo de lucro de la compañía creadora de ChatGPT, en un juicio que podría tener consecuencias profundas para el sector de la inteligencia artificial.

En un principio Musk apoyó la creación de OpenAI, pero en su demanda sostiene que fue engañado respecto a que la misión de esa startup fuera altruista. La demanda del multimillonario incluye a Microsoft, actual socio de la empresa.

No es casualidad que Musk haya intensificado sus ataques tras lanzar su propia empresa de inteligencia artificial, xAI. Para OpenAI, la demanda de Musk no es un acto de altruismo, sino una maniobra para sabotear la salida a bolsa (IPO) de la compañía (valorada en casi un billón de dólares) y frenar a su competidor directo mientras él intenta posicionar a su modelo, Grok.

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“Su demanda no es más que una campaña de acoso impulsada por el ego, los celos y el deseo de frenar a un competidor”, argumentó OpenAI sobre Musk en una publicación reciente en X.

La disputa se remonta a 2015, cuando Altman convenció a Musk de cofundar OpenAI con la promesa de que sería un laboratorio sin fines de lucro y su tecnología “pertenecería al mundo”.

Como primer testigo en el juicio, Musk dijo el martes que “si se da un veredicto que en la práctica haga que esté bien saquear una organización benéfica, se destruirá por completo la base de la filantropía en Estados Unidos”. “Ese es mi temor”, destacó.

Poco antes de las declaraciones iniciales, Musk y Altman, que se sentaron junto a sus abogados en el tribunal federal de Oakland, fueron reprendidos por la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, quien los instó a limitar al mínimo sus publicaciones en redes sociales durante el transcurso del juicio.

En una andanada de mensajes, amplificados en su plataforma X, Musk se burló de Altman, antes su amigo y hoy considerado su archienemigo.

Musk se refiere frecuentemente a Altman como “Scam Altman” (un juego de palabras con scam, estafa). Detrás del enfrentamiento entre ambos, el caso gira en torno a quién debe controlar la IA y en beneficio de quién.

Musk invirtió al menos 38 millones de dólares, pero la ruptura se consumó en 2018, y la Fundación OpenAI creó su filial comercial un año después.

Microsoft empezó entonces a invertir y aumentó su compromiso hasta los 13.000 millones de dólares, una participación que ahora se valora en aproximadamente 135.000 millones. OpenAI se ha convertido en un coloso comercial valorado en 852.000 millones de dólares y se prepara para una salida a bolsa apoyada en su asistente de IA generativa ChatGPT, que causó sensación en el mundo en 2022.

Pero la compleja estructura de gobierno de OpenAI -en la que un consejo sin fines de lucro mantiene el control sobre una rama con fines de lucro- inquieta a inversores recelosos de apoyar a una empresa cuya misión subordina explícitamente el beneficio al bienestar general de la humanidad.

La justicia decidirá hacia finales de mayo –guiada por las conclusiones del jurado asesor– si OpenAI rompió o no una promesa a Musk en su empeño por liderar la IA o si solo supo aprovechar de forma inteligente la tecnología para lograr el éxito.