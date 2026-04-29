Crisis en Worldcoin: el token de Sam Altman cae 97% y crecen las denuncias por uso de datos biométricos

El proyecto de identidad digital Worldcoin, impulsado por Sam Altman —creador de OpenAI—, atraviesa una crisis profunda marcada por el desplome de su token WLD, denuncias regulatorias y cuestionamientos globales sobre el uso de datos biométricos.

El activo digital perdió más del 97% de su valor desde su máximo histórico de marzo de 2024, cuando cotizaba cerca de los u$s11,82, hasta ubicarse en torno a los u$s0,25 en abril de 2026. El derrumbe se aceleró tras nuevas acusaciones sobre presunta manipulación de mercado, uso indebido de datos personales y prácticas contractuales consideradas abusivas.

El desplome del token y la pérdida de confianza

El proyecto, que cambió su nombre de Worldcoin a World, busca desarrollar un sistema de identidad digital global basado en el escaneo del iris mediante el dispositivo “Orb”. La promesa original era diferenciar humanos de bots en un contexto de creciente inteligencia artificial, pero el modelo quedó en el centro de la controversia.

El fuerte retroceso del token refleja la pérdida de confianza del mercado, en medio de denuncias y cuestionamientos que afectan la credibilidad del proyecto.

Cuestionamientos por el uso de datos biométricos

Uno de los focos más sensibles es el tratamiento de datos biométricos. En Europa y América Latina, reguladores han expresado preocupación por la recolección de información altamente sensible.

En Argentina, la Provincia de Buenos Aires aplicó una multa de $194 millones a la compañía por cláusulas abusivas en sus contratos y por fallas en los controles que permitían el acceso de menores de edad al sistema de registro biométrico.

La empresa sostiene que los datos son encriptados y eliminados tras el procesamiento, generando únicamente un identificador digital anónimo. Sin embargo, especialistas en privacidad advierten que la centralización de datos biométricos representa un riesgo elevado en términos de seguridad y protección de la información personal.

Denuncias en el ecosistema cripto y tensiones en el sector

A la presión regulatoria se suma el conflicto dentro del ecosistema cripto. El investigador blockchain ZachXBT acusó a World de operar con una estructura de “baja flotación depredadora”, similar a esquemas cuestionados como el de FTX.

En paralelo, la tensión pública entre Sam Altman y Elon Musk volvió a escalar, profundizando una rivalidad que ya forma parte del debate tecnológico global.

Alianzas tecnológicas que no logran revertir la caída

Pese al desplome del token, World intentó expandir su ecosistema mediante alianzas con Zoom, DocuSign y Tinder, con el objetivo de integrar su sistema de verificación de identidad digital (World ID).

La propuesta buscaba reforzar la autenticidad en videollamadas, firmas electrónicas y perfiles en aplicaciones de citas, pero no logró revertir la tendencia negativa del mercado.

Un proyecto en crisis en medio del debate global

Hoy, World se enfrenta a un escenario crítico: su ambición de crear una identidad digital global choca con crecientes dudas sobre privacidad, gobernanza y sostenibilidad del modelo.

El proyecto, que aspiraba a ser una solución para la era de la inteligencia artificial, se encuentra ahora en el centro de uno de los debates más sensibles del ecosistema tecnológico y financiero global.