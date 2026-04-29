Trabajar después de jubilarse en Argentina: qué dice la ley y cómo cambian las condiciones laborales

En Argentina, la posibilidad de seguir trabajando después de jubilarse es legal y cada vez más frecuente, impulsada por la pérdida de poder adquisitivo y la necesidad de complementar ingresos. Sin embargo, esta continuidad laboral implica cambios sustanciales en las condiciones contractuales, los aportes y los derechos del trabajador.

Uno de los puntos centrales es que, al acceder a la jubilación, la relación laboral previa se extingue. Si el trabajador continúa en la misma empresa, se inicia un nuevo contrato desde cero, lo que implica la pérdida de la antigüedad acumulada.

Qué pasa con el contrato laboral tras la jubilación

En consecuencia, cualquier indemnización futura se calcula únicamente desde el inicio de esta nueva etapa y no desde el vínculo original.

Además, la continuidad laboral no es automática: depende de la decisión del empleador, que no está obligado a mantener al trabajador una vez jubilado, lo que introduce un cambio clave en la estabilidad del empleo.

Aportes sin impacto en la jubilación

En materia de aportes, los jubilados que trabajan en relación de dependencia deben seguir contribuyendo con el 11% de su salario.

Sin embargo, estos aportes no incrementan el haber jubilatorio, ya que se destinan al Fondo Nacional de Empleo. De este modo, el trabajador percibe simultáneamente su jubilación y un salario, pero sin beneficios previsionales adicionales a futuro.

Cambios en la cobertura de salud

La cobertura de salud también se modifica. Tras jubilarse, el sistema deriva al beneficiario al PAMI o a su obra social correspondiente.

La empresa puede ofrecer una cobertura médica adicional, aunque ya no está obligada a hacerlo como durante la etapa laboral activa.

Quiénes no pueden volver a trabajar en relación de dependencia

Existen restricciones. No pueden reinsertarse en relación de dependencia quienes se hayan jubilado por invalidez, bajo regímenes especiales o con subsidios complementarios.

En estos casos, retomar una actividad formal podría implicar la pérdida del beneficio previsional, aunque puede habilitarse el trabajo autónomo bajo ciertas condiciones.

Edad jubilatoria y obligaciones del empleador

La edad jubilatoria en Argentina se mantiene en 60 años para mujeres y 65 para varones, con 30 años de aportes.

A partir de los 70 años, el empleador puede intimar al trabajador a iniciar el trámite jubilatorio, debiendo sostener el vínculo laboral hasta que se otorgue el beneficio, por un plazo máximo de un año.

Cómo formalizar la continuidad laboral

Para formalizar la continuidad laboral, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) exige un trámite específico que incluye la presentación de documentación personal, actualización de datos y la solicitud de un turno presencial.

Más jubilados trabajando: una tendencia en crecimiento

Más allá del marco legal, los datos reflejan una tendencia en alza. A fines de 2025, más de 453.000 jubilados continuaban trabajando en la economía formal, mientras que se estima que otros 600.000 lo hacen de manera informal.

En total, cerca de un millón de adultos mayores siguen en actividad, lo que representa alrededor del 18% de la población en edad jubilatoria.

El avance del monotributo y la desigualdad en los ingresos

El monotributo se consolidó como la modalidad más utilizada, con casi 230.000 jubilados inscriptos, evidenciando un cambio hacia esquemas más flexibles.

Este fenómeno también muestra una fuerte desigualdad: los hombres duplican a las mujeres en ingresos laborales durante la jubilación, y los sectores de menores recursos presentan mayores niveles de actividad, muchas veces en condiciones precarias.

Un cambio en las reglas del trabajo en la vejez

En este contexto, trabajar después de jubilarse aparece como una alternativa cada vez más extendida, aunque bajo reglas diferentes y con menores garantías que durante la vida laboral activa.