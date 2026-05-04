El magnate estadounidense de origen anglosudafricano, Elon Musk, compareció ante un tribunal federal de California, donde acusa a Sam Altman y a los cofundadores de OpenAI de haber “robado una organización benéfica”, en referencia a la estructura original sin fines de lucro del laboratorio de inteligencia artificial. A lo largo de su declaración, admitió bajo juramento que Tesla no está desarrollando actualmente inteligencia artificial general (IAG), una afirmación que contradice directamente un tuit publicado por él semanas atrás, donde sugería lo contrario.

Según el testimonio del empresario, el laboratorio fue concebido como una organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo de inteligencia artificial para el beneficio de la humanidad. Alega que fue engañado por Altman y su equipo, quienes permitieron que la rama con fines de lucro dominara la estructura, "saqueando" los activos de la fundación.

A su vez, la defensa de OpenAI, encabezada por el abogado William Savitt, presentó pruebas para demostrar que el propio Musk impulsó en el pasado la transición hacia un modelo comercial. Savitt exhibió documentos de 2017 donde Musk exploraba la creación de una filial con fines de lucro bajo su control mayoritario. Al no concretarse dicho plan, el empresario cesó sus donaciones regulares, aunque mantuvo el pago del alquiler de las oficinas hasta 2020.

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En el juicio reciente contra Musk, Altman defendió la evolución de OpenAI hacia un modelo híbrido sin fines de lucro

El juicio entre Elon Musk y OpenAI se lleva a cabo en el Tribunal Federal del Distrito Norte de California, con sede en Oakland

En este sentido, uno de los momentos de mayor tensión ocurrió cuando se cuestionó la capacidad de Tesla en el ámbito de la Inteligencia Artificial General (IAG). A pesar de haber publicado recientemente en X que "Tesla será una de las empresas que desarrollen la IA general", Musk admitió ante la jueza Yvonne Gonzalez Rogers que, en la actualidad, Tesla no está trabajando en dicho desarrollo y se enfoca exclusivamente en la conducción autónoma.

Sumado a eso, Musk tuvo que dar explicaciones sobre una publicación donde afirmaba haber invertido 100 millones de dólares en OpenAI, cuando los registros contables muestran una cifra real de 38 millones.

Fuera del tribunal federal en Oakland, California, se reunieron periodistas, cámaras de TV y un grupo pequeño de manifestantes anti-IA

Argumentó que el valor de su red de contactos y su reputación compensaban la diferencia económica reclamada.

Seguridad y riesgos de la IA

El debate también se centró en la seguridad de los sistemas de inteligencia artificial y su impacto social. Musk sostiene que la transformación de OpenAI en una corporación con fines de lucro debilita los protocolos de seguridad en favor de la rentabilidad, un punto que conecta con uno de los dilemas más discutidos en la industria desde la expansión de la IA generativa tras el lanzamiento de ChatGPT en 2022.

Sin embargo, durante el contrainterrogatorio, la defensa consiguió que Musk reconociera que el riesgo de priorizar velocidad de desarrollo por sobre seguridad no es exclusivo de OpenAI, sino inherente a todo el sector, incluida su propia empresa de inteligencia artificial, xAI, fundada en 2023.

Así, la jueza Yvonne González Rogers limitó la discusión sobre incidentes concretos vinculados a supuestos usos problemáticos de chatbots, al tiempo que evitó que el debate se desviara hacia hechos no plenamente establecidos en el expediente. Aun así, permitió que el juicio profundice en las diferencias de enfoque entre OpenAI y xAI respecto de los mecanismos de seguridad, alineados con los estándares que distintas compañías del sector vienen desarrollando tras la expansión masiva de modelos de lenguaje.

William Savitt interrogó a Musk sobre contradicciones en sus tuits y correos sobre IA y código abierto

En la industria, este punto se ha vuelto central: desde 2023, empresas como OpenAI, Anthropic y Google DeepMind han reforzado equipos internos de “AI safety”, con evaluaciones de riesgo, pruebas de alineamiento y controles de uso, en un intento por anticipar fallos en sistemas cada vez más autónomos.

Ahora, el proceso continuará este jueves con nuevas declaraciones de Musk, junto a los testimonios de Jared Birchall, administrador de su oficina familiar, y Greg Brockman, presidente de OpenAI.

MV CP