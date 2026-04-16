Un estudio revela que la red social X permite que menores de edad sean expuestos a contenido explícito y acoso de adultos

Según un estudio, la plataforma X (antes llamada Twitter), propiedad de Elon Musk. está mostrando contenido explícito a menores de edad, incluyendo imágenes y videos de actos íntimos; además, los adultos pueden mandarle mensajes directamente a los niños y preadolescentes aunque la red social debería impedir enviar textos no solicitados. En teoría, todas las cuentas de menores de 18 años no tendrían que acceder a contenido sensible.

Según el Daily Mail, el “Centro para la Lucha contra el Odio Digital” (CCDH) del Reino Unido realizó un estudio según el cual el algoritmo de X recomienda contenido pornográfico a menores de edad, exponiéndolos a contacto íntimo directo con personas adultas. De acuerdo a este reporte, las “débiles medidas de seguridad” de la red social hacen posible esta situación.

Callum Hood, jefe de investigación del CCDH, afirmó: “Incluso una curiosidad pasajera podría exponer a los niños a material sexual explícito y a riesgos de acoso, lo que demuestra que las medidas de seguridad de la plataforma simplemente no funcionan”.

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Para recopilar información, los investigadores crearon dos cuentas, una a nombre de una chica y otra de un chico, ambos de 13 años, la edad mínima permitida en X, y luego buscaron términos como “sexo” o “senos”. Según la investigación, 8 de cada 10 búsquedas mostraron publicaciones en X que tenían contenido explícito, incluyendo actos íntimos y desnudez.

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Además, de acuerdo a los expertos, en la sección “Para ti” del sitio, el 30,5% de las publicaciones que se recomendaban eran explícitas e incluían videos de personas manteniendo relaciones íntimas.

El estudio también reveló que los niños pueden recibir en su cuenta mensajes explícitos no solicitados enviados por adultos si desactivan una función determinada de la plataforma. De acuerdo a los investigadores, al perfil de la supuesta preadolescente de 13 años que crearon llegó el video de un hombre autosatisfaciéndose y también fotos sugerentes de mujeres prometiendo más contenido si la joven interactuaba con ellas.

Pero esto no fue todo: según detalles del reporte que difundió Daily Mail, los expertos pudieron hacer que las dos cuentas falsas que crearon se unieran, sin ningún problema, a comunidades de X donde se comparte material íntimo como “Goon Group” o “Virgin Trades”. Según los especialistas, “el resultado es claro: los niños están expuestos a daños evitables, y las afirmaciones de seguridad de la empresa no resisten un análisis riguroso”.

Esta investigación fue realizada en el Reino Unido entre febrero y marzo de este año.

Elon Musk

La reacción del Reino Unido contra la red social X de Elon Musk

X fue comprada en 2022 por Elon Musk, considerado el hombre más rico del mundo, y es fuertemente cuestionada por su función Grok, que usa Inteligencia Artificial permitiendo que los usuarios de la red social editen imágenes de personas reales (incluyendo menores de edad), mostrándolos sin ropa o con atuendos inapropiados. Ofcom, el organismo que se encarga de regular la seguridad online en el Reino Unido, ya comenzó una investigación formal sobre Grok.

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El Daily Mail afirmó que una portavoz de la institución también habló de las denuncias realizada por los investigadores del CCDH remarcando que “proteger a los niños es una prioridad para Ofcom".

Y agregó que "según la Ley de Seguridad en Línea, las empresas tecnológicas son responsables de garantizar que los sitios web, las plataformas y las aplicaciones sean más seguras para los niños que las utilizan. Las empresas que no cumplan con estas normas se enfrentarán a medidas coercitivas. Hemos iniciado investigaciones sobre más de 100 plataformas, incluida X, y hemos impuesto más de una docena de multas por incumplimiento”.

DCQ