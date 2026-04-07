Intel colaborará con Elon Musk en la fabricación de chips

El gigante estadounidense de semiconductores Intel Corporation informó que se unirá al proyecto Terafab de Elon Musk, que busca fabricar chips para automóviles y robots de Tesla, así como centros de datos en la Tierra y en órbita.

La capacidad de diseño, fabricación y empaquetado de chips de alto rendimiento a gran escala desarrollada por Intel aspira a acelerar el objetivo del programa: producir 1 teravatio al año de capacidad de procesamiento para impulsar los futuros avances en inteligencia artificial y robótica.

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De esta forma, la empresa mostró su satisfacción por adherirse al proyecto para ayudar a refactorizar la tecnología de fabricación de silicio. Las acciones de Intel repuntaron con fuerza este martes, marcando un incremento del 4% en la bolsa de Estados Unidos.

A diferencia de su principales competidores nacionales, Nvidia, Broadcom y AMD, que subcontratan la producción de sus chips, Intel cuenta con la con la capacidad industrial para fabricarlos por sí mismo.

"¡Intel se une a Terafab! SpaceX, xAI y Tesla están lanzando el esfuerzo de construcción de chips más épico de la historia, combinando lógica, memoria y empaquetado avanzado bajo un mismo techo", celebró la cuenta oficial de SpaceX en redes sociales.

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El magnate sudafricano anunció en marzo que SpaceX y Tesla pondrán en marcha un complejo de fabricación en la ciudad de Austin, en el estado de Texas. La instalación será gestionada por ambas empresas, en las que Musk ostenta el cargo de consejero delegado.

Los chips de Terafab

Los chips de Terafab están destinados al software de conducción autónoma de Tesla, al software que impulsará robots humanoides Optimus por Tesla y al funcionamiento de centros de datos.

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SpaceX se encuentra trabajando en el lanzamiento de datos espaciales en órbita, lo que aumentaría significativamente los recursos para el almacenamiento de datos, y el desarrollo y el uso de la IA.

Para Musk, el lanzamiento de Terafab surge de la observación de que la industria actual no puede satisfacer la demanda a medio plazo de chips con inteligencia artificial. En este sentido, el programa busca consolidar la fabricación de chips lógicos, como las famosas CPU y GPU.