Elon Musk advirtió sobre los riesgos existenciales de la inteligencia artificial sin control

El empresario Elon Musk presentó una demanda contra OpenAI bajo el argumento de que la compañía incumplió los contratos fundacionales que priorizaban el desarrollo de código abierto. La acción legal, radicada en tribunales de San Francisco, sostuvo que la estructura actual de la empresa responde exclusivamente a intereses comerciales de terceros.

Durante su comparecencia, el dueño de X vinculó el desarrollo desregulado de estas tecnologías con escenarios de ciencia ficción catastróficos. "No queremos un futuro como Terminator", declaró el demandante ante la consulta sobre las salvaguardas necesarias para los algoritmos avanzados.

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La defensa de Sam Altman, de OpenAi, rechazó las acusaciones y presentó correos electrónicos antiguos donde el propio Musk sugería que la organización necesitaba miles de millones de dólares para competir con Google. Estos intercambios revelaron que, en 2018, el empresario propuso fusionar la entidad con su automotriz eléctrica para garantizar la viabilidad financiera.

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El testimonio del empresario destacó que la velocidad del procesamiento de datos en los nuevos centros de cómputo supera cualquier capacidad de supervisión legislativa. "La IA es mucho más peligrosa que las armas nucleares", afirmó durante una de las sesiones más tensas del proceso.

La preocupación central se enfocó en la autonomía de decisión que los sistemas podrían adquirir en infraestructuras críticas como redes eléctricas o defensa. La demanda exigió que se prohíba a la junta directiva de la organización y a sus socios capitalistas lucrar con tecnologías que alcancen el umbral de la inteligencia general.

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El fallo del juez determinará si los objetivos de seguridad pública deben prevalecer sobre los derechos de propiedad intelectual. Expertos citados en el proceso confirmaron que la transición de una organización sin fines de lucro a una estructura de "lucro limitado" generó un conflicto de intereses estructural.

La fiscalía examinó la salida de investigadores clave que, al igual que el demandante, denunciaron una aceleración imprudente en el despliegue de productos. El caso representó un precedente sobre la responsabilidad civil de los desarrolladores de software autónomo.

La resolución del litigio podría obligar a la compañía a abrir sus algoritmos al escrutinio público o a reestructurar su composición accionaria. Mientras tanto, el mercado tecnológico observó con atención la volatilidad de las acciones de las empresas involucradas.