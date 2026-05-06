Editoriales demandan a Meta por violar derechos de autor para desarrollar inteligencia artificial

Un grupo de importantes editoriales denunciaron a Meta y a su fundador, Mark Zuckerberg, por haber utilizado millones de libros y artículos protegidos por derechos de autor para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial sin autorización ni compensación.

La acción judicial fue iniciada el martes por cinco grandes sellos editoriales: Hachette, Macmillan, McGraw Hill, Elsevier y Cengage junto al escritor Scott Turow.

En la denuncia, sostienen que Meta incurrió en una práctica sistemática de uso indebido de contenidos protegidos para alimentar sus modelos de IA generativa y alegan que Zuckerberg "autorizó personalmente y fomentó activamente" la infracción de derechos de autor.

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También afirman que la empresa eliminó los avisos de derechos de autor y la información de gestión de derechos de autor de las obras utilizadas para entrenar el modelo de IA, conocido como Llama.

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Según los demandantes, Meta habría "descargado ilegalmente millones de libros y artículos de revistas con derechos de autor", y luego los habría reutilizado repetidamente para entrenar sus sistemas, cometiendo así "una de las infracciones de derechos de autor más masivas de la historia".

El caso fue presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y se inscribe en un contexto más amplio de conflictos legales entre artistas y empresas tecnológicas.

En los últimos meses, editores, autores, artistas, fotógrafos y medios de comunicación han iniciado acciones similares con el objetivo de obligar a las empresas tecnológicas a compensarlos por el uso de sus obras para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. Los demandantes argumentan que la capacidad del modelo de IA para producir rápidamente copias y resúmenes de libros con derechos de autor amenaza el sustento de editores y autores.

Un portavoz de Meta declaró que la compañía "luchará enérgicamente contra esta demanda". “La IA está impulsando innovaciones transformadoras, la productividad y la creatividad tanto para individuos como para empresas, y los tribunales han dictaminado, con razón, que entrenar a la IA con material protegido por derechos de autor puede considerarse uso legítimo”, dijo.

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La demanda presentada el martes refleja las acusaciones formuladas contra la empresa Anthropic, que fue demandada por autores por el uso que hacía de sus obras para entrenar sus herramientas de inteligencia artificial, como su popular chatbot Claude.

A comienzos de este año, The Washington Post reveló que la empresa de inteligencia artificial invirtió decenas de millones de dólares para comprar millones de libros, desarmarlos (cortando sus lomos) y digitalizar sus páginas para alimentar los modelos que sustentan sus productos. Esta iniciativa, llamada “Proyecto Panamá”, salió a la luz a partir de documentos desclasificados en una causa ya cerrada impulsada por autores contra la firma Anthropic.

Los documentos judiciales del caso resuelto sugieren que las empresas tecnológicas no consideraban práctico obtener el permiso directo de editores y autores para usar sus obras. En cambio, Anthropic, Meta y otras compañías encontraron maneras de adquirir libros al por mayor sin el conocimiento de los autores incluso mediante la descarga de copias piratas.

RM/fl