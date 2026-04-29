Meta bajo la lupa en Europa: acusan a Facebook e Instagram de no proteger a menores y violar la ley

La Unión Europea volvió a poner en el centro del debate la seguridad infantil en redes sociales y, en ese marco, acusó a Meta de permitir el acceso de menores de 13 años a Instagram y Facebook, en una investigación que podría derivar en sanciones millonarias y que refuerza el control sobre las plataformas digitales en el bloque.

Meta anunció que despedirá a 8.000 trabajadores para aumentar su eficiencia

Según informó la agencia France-Presse (AFP), la acusación surge de conclusiones preliminares de una investigación iniciada hace dos años por la Comisión Europea, que analizó el cumplimiento de las normas comunitarias y las propias condiciones de uso de la compañía.

Fallas en los controles de edad bajo investigación

De acuerdo con AFP, el organismo europeo consideró que Meta no aplicó de manera efectiva su propia regla, ya que la empresa “fija en 13 años la edad mínima para acceder con total seguridad a Instagram y Facebook”, pero no logró garantizar ese límite en la práctica.

Uno de los principales cuestionamientos apuntó a la falta de mecanismos sólidos para verificar la edad de los usuarios. En ese sentido, la Comisión remarcó que no existe un control eficaz “para verificar la fecha de nacimiento autodeclarada”, lo que facilita el ingreso de menores a las plataformas.

El alcance del problema es significativo: según datos citados por AFP, entre el 10% y el 12% de los niños menores de 13 años en la Unión Europea acceden a Instagram y/o Facebook, pese a las restricciones formales.

Meta usará datos de sus empleados para entrenar a la IA que podría reemplazarlos

Además, Bruselas sostiene que la empresa no cumple con las obligaciones del reglamento europeo de servicios digitales (DSA), que exige evaluar y minimizar los riesgos para los menores. En esa línea, el organismo afirmó que “Meta parece haber ignorado pruebas científicas ampliamente accesibles que indican que los más jóvenes son más vulnerables a los daños potenciales causados por estos servicios”.

La respuesta de Meta y el posible impacto

Frente a las acusaciones, un portavoz de Meta respondió, en declaraciones recogidas por AFP: “Somos muy claros: Instagram y Facebook están destinadas a personas de 13 años y más, y hemos implementado medidas para detectar y suprimir cuentas de personas menores”.

Fallo histórico contra Meta y Google por diseños adictivos y daños psicológicos

En la misma línea, la compañía aseguró que “continuamos invirtiendo en tecnologías que permitan identificar y suprimir cuentas de usuarios menores”, y adelantó que anunciará nuevas medidas en el corto plazo.

La investigación podría tener consecuencias económicas relevantes. Si las conclusiones preliminares se confirman, la Comisión Europea podría imponer una multa de hasta el 6% de la facturación anual global del grupo.

El caso se inscribe en una estrategia más amplia de la Unión Europea para reforzar la protección de niños y adolescentes en internet. En los últimos meses, el bloque avanzó en distintos frentes regulatorios vinculados al uso de redes sociales.

Entre esas iniciativas, se destacó el análisis de establecer una edad mínima común para el acceso a plataformas digitales en toda la región, mientras varios países evalúan medidas propias inspiradas en el modelo de Australia, que prohibió el uso de redes sociales a menores de 16 años.

Meta lanzó su primer modelo nuevo de Inteligencia Artificial desde que cambió el equipo ejecutivo

En paralelo, Bruselas también abrió investigaciones sobre otras plataformas y presentó herramientas como una aplicación de verificación de edad para que los países miembros puedan restringir el acceso de menores, en un escenario donde el control sobre las grandes tecnológicas sigue intensificándose.

Con información de AFP



GZ/ lr