Meta anuncio que despedirá a 8.000 trabajadores para aumentar su eficiencia

La empresa tecnológica Meta, también propietaria de Facebook e Instagram, acabará con los puestos de trabajo correspondiente al 10% de su equipo, lo que supone el despido de 8.000 empleados. La medida cuenta con el objetivo de incrementar su eficiencia en medio de sus elevadas inversiones en inteligencia artificial.

En un documentos difundido entre sus trabajadores este jueves, la compañía informó a sus empleados que los despidos serán efectivos el 20 de mayo. Asimismo, tampoco contratará a 6.000 personas para vacantes que tenía previsto cubrir.

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"Estamos haciendo esto como parte de nuestro esfuerzo continuo por gestionar la empresa de forma más eficiente y para compensar las demás inversiones que estamos realizando", reza el texto de Meta.

Las grandes inversiones de Meta están relacionadas con la inteligencia artificial, tanto infraestructura como nuevos modelos y mejoras en sus sistemas. La empresa contaba con casi 79.000 empleados a principio de año.

El gigante tecnológico, con sede en California, planea invertir entre 115.000 y 135.000 millones de dólares en 2026, principalmente para garantizar la infraestructura suficiente para la IA, desde chips hasta centros de datos.

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Otras divisiones de Meta ya se habían visto afectadas por recortes del equipo como Facebook en las últimas semanas. De esta manera, estos nuevos recortes se unen a los miles ya anunciados por otras empresas del sector.

En concreto, Microsoft anunció durante el 2025 el despido de 15.000 trabajadores, Amazon prescindió de un total de 30.000 personas desde octubre y Oracle comenzó a despedir miles de empleados a principio de abril.

En 2022, Meta inició su primera ronda de despidos, que afectó a 11.000 puestos de trabajo, seguida de una segunda ronda en marzo de 2023, que incluyó otros 10.000 recortes de empleo.