Meta despedirá a 8.000 empleados en plena apuesta por la inteligencia artificial, según AFP

Meta avanza con un nuevo ajuste en su estructura laboral en medio de su apuesta estratégica por la inteligencia artificial. Según información de la AFP, la compañía planea despedir a unos 8.000 empleados, equivalente a cerca del 10% de su plantilla global, y además eliminar alrededor de 6.000 puestos que aún no estaban cubiertos, de acuerdo a una fuente cercana al caso.

Meta elimina puestos mientras acelera su giro hacia la IA

La decisión fue comunicada internamente y responde a la necesidad de “gestionar la empresa de forma más eficiente y compensar las inversiones”, según un mensaje de la directora de Recursos Humanos, Janelle Gale. La tecnológica atraviesa una etapa de fuerte transformación, con foco en el desarrollo de inteligencia artificial y en la optimización de costos.

A fines de diciembre, Meta contaba con 78.865 empleados, según sus presentaciones ante la SEC. El recorte marca un nuevo capítulo en la reconfiguración de la compañía, que ya había llevado adelante despidos masivos en los últimos años: en 2022 eliminó 11.000 puestos de trabajo y en marzo de 2023 sumó otros 10.000 recortes. Sin embargo, entre finales de 2023 y 2025 la plantilla volvió a expandirse en más de 11.000 empleados.

Aunque la empresa no vinculó oficialmente los despidos con la inteligencia artificial, el CEO Mark Zuckerberg ya había anticipado el cambio de paradigma. “Los proyectos que antes requerían grandes equipos ahora los completa una sola persona altamente cualificada”, afirmó a comienzos de año. En esa línea, sostuvo que la compañía está priorizando las contribuciones individuales y reduciendo el tamaño de los equipos.

El ajuste laboral se da en paralelo a un incremento sin precedentes en la inversión. Meta prevé destinar entre 115.000 y 135.000 millones de dólares en 2026, principalmente para fortalecer su infraestructura de inteligencia artificial, incluyendo centros de datos y capacidad de procesamiento.

Como parte de ese plan, la compañía cerró un acuerdo con AMD para la compra de millones de chips por al menos 60.000 millones de dólares, un movimiento clave para sostener el desarrollo de sus modelos y servicios basados en IA.

De este modo, Meta profundiza su giro hacia un modelo más automatizado y eficiente, en el que la inteligencia artificial no solo impulsa nuevos productos, sino que también redefine la organización interna y el volumen de su fuerza laboral.

Meta registrará la actividad de sus empleados para entrenar sistemas de IA

Meta instalará un nuevo software de seguimiento en los ordenadores de sus empleados en Estados Unidos con el objetivo de recopilar datos que serán utilizados para entrenar sus modelos de inteligencia artificial (IA). La herramienta permitirá registrar movimientos del ratón, clics, pulsaciones de teclas y capturas de pantalla mientras los trabajadores realizan sus tareas diarias.

Según memorandos internos a los que accedió Reuters, esta iniciativa forma parte de un plan más amplio de la compañía para desarrollar agentes de IA capaces de ejecutar tareas laborales de manera autónoma, una de las prioridades estratégicas del grupo en su actual proceso de transformación interna.

De acuerdo con la documentación interna, Meta busca que sus modelos aprendan a interactuar con sistemas informáticos imitando el uso real que hacen las personas. “Aquí es donde todos los empleados de Meta pueden ayudar a que nuestros modelos mejoren simplemente realizando su trabajo diario”, señala uno de los comunicados enviados al personal.

La iniciativa se enmarca en el impulso de la empresa por integrar inteligencia artificial en sus flujos de trabajo y reorganizar su estructura laboral en torno a esta tecnología. La compañía sostiene que este enfoque permitirá operar de manera más eficiente y acelerar el desarrollo de productos.

FN