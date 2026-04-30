Meta busca recaudar hasta US$ 25.000 millones en bonos con grado de inversión

Meta Platforms Inc. busca vender entre US$20.000 millones y US$25.000 millones en bonos con grado de inversión el jueves, según personas con conocimiento de la operación, mientras la matriz de Facebook incrementa el gasto en infraestructura para el auge de la inteligencia artificial.

La empresa está ofreciendo deuda en hasta seis tramos, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada porque no está autorizada a hablar sobre el tema. Las discusiones iniciales de precio para la parte más larga de la operación —un bono con vencimiento en 2066— apuntan a un rendimiento de hasta 1,8 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro, añadió la persona.

Citigroup Inc. y Morgan Stanley gestionan la oferta de bonos, una de las 12 emisiones de alta calidad previstas para el jueves. Los bancos y Meta declinaron hacer comentarios.

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La venta de deuda se produce un día después de que Meta reportara ingresos del primer trimestre superiores a lo esperado y elevara su proyección de gasto de capital para 2026 hasta un máximo de US$145.000 millones. Otros hiperescaladores también publicaron resultados el miércoles, y las cuatro mayores empresas planean ahora gastar hasta US$725.000 millones este año en equipos para centros de datos de IA y otros gastos de capital.

Las grandes tecnológicas están recurriendo intensamente al endeudamiento mientras compiten por el dominio en inteligencia artificial. Los inversionistas han absorbido con facilidad la oferta de bonos de estas compañías —incluso en episodios de volatilidad vinculados al conflicto en Irán—, lo que subraya una demanda persistente por exposición al auge de la IA.

Pero los inversionistas también muestran algunas señales de fatiga tras la colocación de unos US$300.000 millones en distintos tipos de deuda vinculada a IA, incluidos financiamientos de proyectos y bonos no garantizados de hiperescaladores.

Los gestores de fondos exigen cada vez mayores primas de riesgo y más protecciones. Las discusiones iniciales de precio para la deuda de Meta el jueves se ubicaron con primas superiores a las de su operación previa en octubre.

Mientras tanto, sus acciones se desplomaron al nivel más bajo en seis meses ante temores de que la inversión en IA de Meta no dé resultados. Los costos de asegurar la deuda contra incumplimiento alcanzaron un nuevo máximo histórico el jueves.

“Con la acción a la baja tras los resultados, probablemente mejoren el rendimiento en la emisión de hoy para que no solo se coloque, sino que también tenga un buen desempeño en el mercado secundario, lo que los posiciona bien para futuras emisiones”, dijo Grant Nachman, fundador y director de inversiones de Shorecliff Asset Management Co.

Meta recurre al mercado de bonos con grado de inversión apenas seis meses después de haber recaudado US$30.000 millones en una de las mayores operaciones de deuda corporativa de la historia. Amazon.com Inc. obtuvo casi US$54.000 millones en los mercados de bonos de alta calidad en Estados Unidos y Europa el mes pasado. En febrero, Alphabet Inc. colocó alrededor de US$32.000 millones en bonos en dólares y euros, mientras Oracle Corp. captó US$25.000 millones en una emisión que atrajo un récord de US$129.000 millones en órdenes en su punto máximo.

La parte más larga de la oferta de Meta en octubre —bonos con vencimiento en noviembre de 2065— se discutió inicialmente con un rendimiento de alrededor de 1,4 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro. Las conversaciones iniciales para la operación del jueves se sitúan unos 0,4 puntos porcentuales más arriba.

El objetivo de Zuckerberg

El director ejecutivo, Mark Zuckerberg, ha dicho que Meta gastará cientos de miles de millones de dólares en infraestructura de IA hacia el final de la década, y eso fue antes de que una escasez de chips de memoria provocara un aumento de precios. La empresa ha anunciado acuerdos por miles de millones con Nvidia Corp., Advanced Micro Devices Inc. y Broadcom Inc. para chips y otros equipos en 2026, y está construyendo varios centros de datos de gran escala para respaldar sus planes.

Zuckerberg dijo en una llamada con analistas el miércoles que tiene “confianza” en su decisión de aumentar el gasto en IA, pero esa confianza no fue compartida por Wall Street. Los inversionistas reaccionaron negativamente cuando el director ejecutivo no entregó detalles sobre cómo Meta planea generar retorno de su inversión.

Meta no tiene “un plan muy preciso” sobre cómo desarrollará cada producto de IA, dijo Zuckerberg en la conferencia. “Creo que tenemos una idea de la forma que deben tomar las cosas”, afirmó, aunque reconoció que sus respuestas podrían resultar “poco satisfactorias”.

La emisión de octubre de Meta atrajo US$125.000 millones en órdenes, en ese momento un récord. Ese mismo mes, la empresa también recaudó unos US$30.000 millones en financiamiento fuera de balance, donde la deuda se ubicó en un vehículo de propósito especial vinculado a Blue Owl Capital Inc. Esa transacción de capital privado fue estructurada por Morgan Stanley.