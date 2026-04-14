Citigroup dispara ingresos por trading a máximos en una década y supera expectativas

Los operadores de Citigroup Inc. aprovecharon una ola de volatilidad para impulsar los ingresos trimestrales del banco al nivel más alto en una década, marcando otro avance en el plan de recuperación de su directora ejecutiva, Jane Fraser.

La unidad de renta fija, la segunda más grande de Wall Street, generó US$5.200 millones en ingresos en el primer trimestre, un aumento de 13% respecto a un año antes, informó Citigroup en un comunicado el martes. El negocio de acciones, mucho más pequeño, registró un récord de US$2.100 millones, un incremento de 39%. En conjunto, ambos equipos reportaron los mayores ingresos trimestrales por trading de la compañía desde al menos la crisis financiera.

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Las acciones subieron 2,4% hasta US$129,35 en las operaciones previas a la apertura a las 8:20 a.m. en Nueva York el martes.

El banco reportó su mayor rendimiento sobre el capital común tangible en cinco años y señaló que ha completado cerca de 90% de los programas destinados a corregir problemas en operaciones internas y reportes regulatorios, que han sido objeto de sanciones por parte de reguladores bancarios desde 2020.

La división bancaria de Citigroup, liderada por Vis Raghavan, fue la única de las cinco unidades de la firma que no logró un apalancamiento operativo positivo. Las comisiones aumentaron 12% interanual a US$1.230 millones, por debajo de la estimación promedio de US$1.270 millones de los analistas encuestados por Bloomberg. Esto ocurre tras un sólido cuarto trimestre, cuando las comisiones por fusiones y adquisiciones se dispararon.

En general, la ganancia neta aumentó 42% hasta US$5.800 millones, o US$3,06 por acción, superando la estimación promedio de US$2,66 de los analistas. Los ingresos de US$24.600 millones también superaron las previsiones de Wall Street.

Los resultados representan otro hito para Fraser, cuya firma ha estado rezagada durante años frente a sus competidores en Wall Street. Las acciones de Citigroup han subido 8,2% en lo que va del año hasta el lunes, el mayor avance entre los seis mayores bancos de Estados Unidos.

La compañía tiene previsto celebrar un día para inversionistas a inicios de mayo, cuando se espera que actualice sus objetivos financieros. Anteriormente proyectó que el rendimiento sobre el capital común tangible, una medida clave de rentabilidad, alcanzaría entre 10% y 11% este año. En el primer trimestre llegó a 13,1%, frente a 9,1% de un año antes.

La empresa enfrenta mayores gastos, con costos que aumentaron 7% respecto al año anterior.

Citigroup informó que recompró US$6.300 millones en acciones en el primer trimestre. El banco espera que las recompras sean mayores este año que en 2025, según la presentación de la firma.

Los resultados de renta fija de Citigroup contrastan con los de Goldman Sachs Group Inc., que cayeron 10% y no alcanzaron las estimaciones de Wall Street.

Los ingresos del negocio de tarjetas de crédito de consumo de Citigroup, ahora una unidad separada, aumentaron 4% en medio de un mayor gasto de los clientes y un incremento en nuevas cuentas. Sin embargo, el banco señaló en una presentación que elevó sus provisiones para pérdidas crediticias, citando “mayor incertidumbre en el panorama macroeconómico”.

Los ingresos del negocio de servicios de Citigroup, una plataforma global clave para mover dinero de empresas y gobiernos, aumentaron 17% hasta US$6.100 millones en el primer trimestre.

El negocio de gestión patrimonial, que ahora incluye la banca minorista, reportó un aumento de 11% en ingresos. El mes pasado, Bloomberg informó que ejecutivos del banco evaluaron la compra de otro banco o una corredora de patrimonio.