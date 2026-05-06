León XIV frente a la política migratoria de Trump

El Papa León XIV viene haciendo en el episcopado de los Estados Unidos una serie de nombramientos que están marcando una línea clara de enfrentamiento con la política de Trump, especialmente en lo atinente a la inmigración y la impronta belicista de su gestión.

El 14 de mayo de 1607, los ingleses fundaron su primer asentamiento permanente en Jamestown, Virginia, lo que hoy son los Estados Unidos. Ese lugar representó el primer rasgo de “color blanco anglosajón” en América del Norte y aún mantiene la primacía cultural. En dicho estado, el Papa León XIV tuvo un desafiante gesto a favor de la integración.

Anunció el nombramiento de Evelio Menjivar-Ayala como obispo de la diócesis de Wheeling-Charleston, Virginia, donde sólo el 2,4% de la población es latina y el 92,6% de sus 1,77 millones de residentes se identifica como blanca.

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Menjivar-Ayala, de 55 años, huyó de la guerra civil en El Salvador cuando era adolescente y cruzó ilegalmente a Estados Unidos en 1990. Eran otras épocas, en “un par de semanas” obtuvo protección humanitaria; más tarde logró una visa como trabajador religioso y se convirtió en ciudadano estadounidense.

El actual obispo se siente cercano a los inmigrantes que han quedado atrapados por las redadas en los operativos federales de las fuerzas del orden. “Podría haber sido yo”, manifestó en Washington el año pasado. Menjivar-Ayala y otros líderes religiosos han condenado enérgicamente las políticas de deportación masiva del gobierno de Trump, aunque reafirman el derecho de las naciones a controlar sus fronteras.

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En diciembre de 2025 el Papa nombró a Ronald Hicks arzobispo de New York, un hombre que vivió en El Salvador, vinculado estrechamente con la comunidad hispana. Además, designó obispo auxiliar de Washington a un sacerdote negro, Robert Boxie III notorio crítico del racismo.

En un país donde el 9% de los obispos católicos son de origen hispano, otro sacerdote latino, el colombiano John Gómez, fue nombrado obispo. Comenzará su gestión en la diócesis de Laredo, Texas, el 30 de junio. Gómez llegó a Estados Unidos con una visa de estudiante en 2002 y se convirtió en ciudadano estadounidense en 2021. El obispo Gregory Kelly, Texas, elogió su “compromiso con el ministerio hispano”.

Entre el 25 y el 30% de las ordenaciones sacerdotales corresponden a hombres nacidos en el extranjero, cifra en aumento. Esto hace a dicho clero esencial para muchas parroquias en todo el país. León XIV realizó el primer nombramiento de un obispo estadounidense, en mayo de 2025, a un ex refugiado vietnamita: Michael Pham.

Otro nombramiento sugestivo es Gary Studniewski, ex capellán militar, como obispo auxiliar de Washington. Sacerdote crítico del ataque de los seguidores de Trump al Capitolio el 6 de enero de 2021, en una diócesis cuyo titular Robert McElroy es un notorio opositor a la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán.

El cardenal McElroy ha declarado al órgano de la diócesis Catholic Standard el 12 de marzo pasado, que esa guerra es moralmente injusta y está trayendo consecuencias nefastas, no sólo para el pueblo iraní sino también en el Líbano.

Allí, según informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano el 4 de mayo, la ofensiva israelí ha destruido el convento y la escuela que las Hermanas del Divino Salvador tenían en Yaroun, violando el derecho internacional humanitario. A esto se suman los efectos económicos provocados por el aumento del petróleo, que afectará a las poblaciones más vulnerables.

En la competencia europea por el Nuevo Mundo, los protestantes anglosajones blancos (WASP, según la sigla en inglés) emergieron como ganadores y reemplazaron la dominación católica española en gran parte de América del Norte. Al cumplir el 250 aniversario de la Independencia, cada vez más EE.UU. ha ido “morenizándose” en lugar de ir “blanqueándose” como se había diseñado originariamente.

Cuando se estableció como país en 1776, los blancos representaban aproximadamente el 80 % de la población. La proporción de blancos aumentó al 90 % en 1920, y así se mantuvo hasta 1950. Ahora, según datos del censo gubernamental de 2020, los afroamericanos representan el 13.6 % de la población, los hispanos/latinos el 19.1 %, los asiáticos el 6.3 %, los pueblos indígenas el 13.6 %, y los blancos (no hispanos/latinos) el 58.9 %. La “agenda blanca” se siente incómoda e incluso amenazada por una población creciente de personas “de color” y no cristianos. El monopolio de los WASP sobre EE.UU. y el americanismo cultural hoy están bajo presión.

*Miembro de la Academia Nacional de la Historia

**Historiador, Universidad de Buenos Aires)