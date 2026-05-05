La poesía que nace donde duele

Empecé a ver Hacemos lo que podemos por una actriz. La había visto antes, incluso en series que no estaban a su altura, pero había algo en ella que insistía. Una forma de sostener el silencio, de decir sin subrayar. Decidí escuchar esa insistencia. Y tenía razón.

La serie de Netflix parte de un territorio conocido: el drama coreano en su estado más crudo. Abandono materno, muerte, soledad, pobreza, la lucha constante por salir adelante en un sistema que no perdona. Pero donde otras ficciones acumulan dolor, acá ocurre otra cosa: el dolor se transforma. Se vuelve lenguaje. Se vuelve poesía.

No una poesía complaciente. No hay frases hechas ni belleza fácil. Hay una escritura que empuja, que incomoda, que abre puertas —muchas— como si cada escena corriera un límite interno del espectador. La serie no explica: expande.

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"Hacemos lo que podemos", la nueve serie coreana de Netflix que busca poesía en los márgenes de la sociedad.

El protagonista es un outsider en un mercado feroz como el del cine. Director de cine. No ha tenido éxito. No ha sabido —o no ha querido— adaptarse a las reglas. Pero ahí aparece el quiebre: ese mismo fracaso es el origen de algo más profundo. Un mundo interior que no se deja domesticar. De ese mundo nacen historias, fragmentos, impulsos que terminan alimentando a otros. Como si su vida fuera un material en bruto que los demás convierten en obra.

Alrededor suyo se configura el llamado “grupo de los ocho”: un colectivo de directores que, en apariencia, funciona como una mente brillante dividida en partes. Siete de ellos parecen ser los inteligentes, los que producen, los que encajan. Él, en cambio, queda ubicado en el lugar incómodo: el que no logra, el que sobra, el que desentona.

Pero la serie, otra vez, da vuelta la lógica.

El número ocho no es inocente. En muchas tradiciones orientales, es la figura del infinito: un circuito que no se cierra, una continuidad que no se rompe. Mientras son ocho, hay sistema. Hay flujo. Hay equilibrio.

Cuando el outsider se va —cuando decide apartarse de ese círculo que lo contiene y lo expulsa al mismo tiempo— algo se revela con claridad brutal: los siete que quedan no son nada sin él.

No porque les falte talento, sino porque les falta origen.

Las mejores obras de cada uno estaban sostenidas, en secreto, por la vida de ese “fracasado”. Por sus historias, por su sensibilidad, por su manera de mirar lo que otros no ven. Al irse, no se rompe solo el grupo: se rompe el circuito. El infinito se corta.

Y ahí aparece una de las ideas más potentes de la serie: no siempre el que brilla es el que sostiene. A veces, el centro está en quien parece estar afuera.

La serie trabaja con detalles que no son decorativos, sino esenciales. Uno de ellos es ese reloj que mide emociones. Tres. No aparece el amor. No porque no exista, sino porque nadie logra definirlo. La ausencia no es un error: es una toma de posición.

También hay una decisión estética clara: trabajar con los bordes. Con lo que se descarta. La poesía aparece donde no debería. En una moneda caída en una cloaca. En la nieve que cubre lo que duele. En un vómito. En una nariz que sangra. Elementos que, en otro relato, serían puro rechazo, acá se convierten en materia expresiva.

La locura que atraviesa la serie no es caos. Es otra forma de orden. Una lógica propia, con ritmo y con una manera de combinar imágenes que no busca agradar, sino decir.

Hay escenas que funcionan como pequeñas tesis. Un tren que separa vidas y, al mismo tiempo, las une. Un hermano que golpea a otro para protegerlo de una violencia mayor. ¿Cómo se explica eso desde la razón? No se explica. Se muestra. Y en ese gesto aparece, otra vez, la poesía.

La serie no niega el dolor ni lo suaviza. Lo atraviesa. Y en ese cruce encuentra una forma de nombrarlo que no lo reduce, sino que lo amplía.

En el fondo, también hay una lectura social. La presión por el éxito, el estigma del fracaso, la necesidad de pertenecer. El protagonista no es solo un individuo en crisis: es el síntoma de un sistema que mide todo… menos lo esencial.

Y sin embargo, la serie no cae en el cinismo. Hay una compasión persistente. No ingenua. No blanda. Una compasión que convive con la dureza, con la discriminación, con el bullying social y generacional. Una mirada que no absuelve, pero tampoco condena sin matices.

A veces, una gran obra no necesita todos los colores. Alcanza con unos pocos, usados con precisión. Acá hay una paleta clara: dolor, memoria, imaginación, lenguaje. Y con eso construye algo que, al menos hasta ahora, se siente distinto.

Porque no se trata de lo que pudieron hacer. Se trata de lo que están haciendo. Y en ese presente —abierto, inestable, todavía en movimiento— está su mayor potencia.

Hasta el quinto capítulo, Hacemos lo que podemos sostiene su apuesta sin traicionarse. No cae en golpes bajos ni en soluciones fáciles. Mantiene esa tensión incómoda entre lo que duele y lo que se puede decir de eso.

Queda, claro, una pregunta inevitable: ¿podrá sostenerse hasta el final sin romper su propia lógica? Eso todavía no lo sabemos. Pero hay algo que ya ocurrió.

Cuando una historia logra que incluso lo más oscuro encuentre una forma de decirse sin perder su peso, ya hizo algo importante.

Y eso… no depende del final.