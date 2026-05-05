Una inflación en dólares monumental frente a una recesión que no encuentra su piso

Argentina se ha transformado en una suerte de paraíso financiero que ofrece un rendimiento del 20% en dólares desde enero. Este es un número que probablemente ninguna industria lícita pueda igualar en el mundo, aunque las ilícitas seguramente sí.

Sin embargo, es necesario convenir en que esta situación es insostenible. Puede durar mucho tiempo, pero eso no quita su naturaleza frágil.

El tipo de cambio actual está muy bajo; la tendencia es incluso hacia la baja, con caídas de entre el 3% al 7% en lo que va del año. Frente a esto, la inflación del cuatrimestre a abril se ubica en torno al 12% o 13% interanual, lo que genera una inflación en dólares monumental.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El gobierno está desplumando a los tenedores de dólares, que son los argentinos comunes que ahorraron durante años, para alimentar esta inversión en pesos.

Cepo cambiario y ahorro en dólares: la advertencia de Cavallo sobre la falta de inversión en Argentina

Recesión persistente ante el riesgo del superávit fiscal

La recaudación también enciende alarmas. Un paper de Luis Secco sugiere que los datos actuales podrían derivar en un nuevo ajuste de medio punto del PBI, sumado al 5% ya ocurrido.

La razón es clara: la recesión lleva nueve meses en caída libre; en abril la actividad retrocedió un 3,8% respecto al mismo mes del año anterior. Esta contracción afecta directamente el epicentro del programa económico; pone en jaque la sostenibilidad del superávit fiscal. Son nueve meses consecutivos de una economía que no remonta; por el contrario, profundiza su caída.

A contramano de estos datos técnicos, el doctor Juan Carlos de Pablo sugiere en un informe privado que abril pudo haber sido un mes un poco mejor que marzo.

Según sus relevamientos, charlas con clientes, existiría una reactivación incipiente, aunque él mismo pide no convertir este dato en una teoría generalizada. Habrá que ver la magnitud real de ese posible alivio en medio de un escenario tan complejo.

La inflación en alimentos aceleró en la tercera semana abril con una suba de 1,4%

Salarios en rojo frente al costo de vida en dólares

La situación de los ingresos es igualmente preocupante. Las empresas prevén aumentos salariales para este 2026 en el orden del 24%, mientras que la inflación proyectada se mantiene en el 30%.

Esto significa que el deterioro del salario real se profundizaría unos seis puntos más, sumándose a la pérdida de poder adquisitivo que ya venía ocurriendo. En un país donde todo es cada vez más caro en dólares, el ingreso disponible vuelve a mostrar bajas sensibles.

Francisco Jueguen, de La Nación, plantea que a la gente ya no le alcanza ni para el "puchito" de ahorro después de pagar servicios básicos como luz, gas, agua, cuyos aumentos aún no encuentran un techo.

Personalmente, este escenario donde el rendimiento financiero vuela mientras la economía real cruje es algo que no termina de cerrar. La brecha entre la Argentina del paraíso financiero frente a la Argentina del consumo quebrado es, cuanto menos, inquietante.

MEG/LT