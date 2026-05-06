Google lanzó "Fuentes Preferidas" para la búsqueda de noticias: cómo priorizar a Perfil.com

Google lanzó a nivel global "Fuentes Preferidas", una nueva función del buscador que permite a los usuarios elegir de forma directa qué medios de comunicación quieren priorizar al momento de informarse. La herramienta ya está disponible en todos los países y en todos los idiomas, incluida la Argentina, y apunta a personalizar el consumo de noticias dentro del ecosistema de Google.

La funcionalidad está pensada para fortalecer el vínculo entre los lectores y los medios periodísticos que siguen de manera habitual. Al marcar un sitio como fuente preferida, sus contenidos ganan mayor visibilidad en espacios clave como “Noticias destacadas”, tanto en el buscador como en Google News, sin dejar de mostrar otras voces informativas.

En ese contexto, seguir a Perfil.com como fuente preferida permite acceder con mayor frecuencia a noticias actualizadas, verificadas y producidas por una redacción profesional, con foco en la agenda política, económica, social y cultural de la Argentina y el mundo. La selección no modifica el algoritmo general, pero sí influye en el orden y la relevancia de los resultados.

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Cómo seguir a Perfil.com como fuente preferida en Google

El proceso para seleccionar a Perfil.com como fuente preferida es simple y se realiza directamente desde el buscador. No requiere registro adicional ni descargas externas, y puede configurarse en pocos pasos desde una computadora o un celular.

Al realizar una búsqueda de actualidad en Google, el usuario debe localizar el bloque de “Noticias destacadas”, donde suelen aparecer los principales titulares periodísticos. En el encabezado de ese módulo aparece un ícono de estrella o de configuración que permite administrar las fuentes preferidas.

Al hacer clic en ese ícono, se despliega un listado de medios disponibles. Allí se puede buscar a Perfil.com y marcarlo como fuente preferida. Una vez guardada la selección, el sistema comienza a priorizar nuestros artículos periodísticos en las búsquedas relacionadas con temas de actualidad.

Este cambio impacta directamente en la experiencia informativa, ya que los contenidos de Perfil aparecerán con mayor frecuencia y mejor posicionados, facilitando el acceso a análisis, investigaciones y noticias de último momento producidas por nuestro equipo editorial.

Google aclara que elegir una fuente preferida no excluye al resto de los medios. La plataforma mantiene la diversidad informativa, pero introduce una capa de personalización basada en la confianza y el hábito de lectura del usuario.

Qué cambia en la búsqueda de noticias y por qué importa

La llegada de "Fuentes Preferidas" introduce una modificación relevante en la lógica de distribución de noticias dentro del buscador. Por primera vez, los usuarios pueden intervenir de forma explícita en qué medios ganan prioridad, más allá de los criterios automáticos del algoritmo.

John Wiley, vicepresidente de audiencias de Google, explicó el alcance de la medida: "Fuentes preferidas ha sido un paso importante a la hora de ofrecer a nuestro público un mayor control sobre cómo descubre y se relaciona con las noticias y la información de confianza".

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Según datos oficiales de la compañía, desde el lanzamiento global, el pasado jueves 30 de abril, los usuarios ya seleccionaron más de 200.000 sitios únicos entre medios de comunicación y blogs informativos. La cifra muestra una adopción rápida y una voluntad activa de las audiencias por curar su propio flujo informativo.

Desde Google también señalaron que este nivel de personalización puede generar una relación más sólida y sostenida entre los lectores y los medios elegidos. En términos concretos, remarcaron: "Los lectores tienen el doble de probabilidades de ingresar a ese sitio después de haberlo seleccionado".

En un escenario atravesado por la desinformación y la fragmentación del consumo digital, seguir a Perfil.com como fuente preferida refuerza el acceso a información contextualizada, chequeada y producida bajo estándares periodísticos profesionales, tanto en la web como en los entornos móviles.