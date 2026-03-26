Google nombró a Juan Vallejo como nuevo Director General en Argentina

Google Argentina anunció el nombramiento de Juan Vallejo como su nuevo Director General.

El ejecutivo llega en un momento auge de adopción de la Inteligencia Artificial (IA), tecnología que Google busca posicionar no solo como una herramienta corporativa, sino como un pilar de transformación para la sociedad civil y el sistema educativo.

"Llego a liderar Google Argentina en un momento mágico, en el que Gemini es el Main Sponsor de la Selección Nacional. Para aquel chico que soñaba con la gloria del fútbol, no hay mayor honor que 'liderar' este equipo de Google Argentina", afirmó Vallejo.

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El flamante Director General destacó que Argentina se destaca por su alta tasa de adopción de IA, superando la media mundial con un 65% que ya la utilizan para aprender y trabajar.

"En esta nueva etapa, nuestro objetivo es llevar esa energía al siguiente nivel, acelerando la innovación para que nuestras soluciones tengan un impacto positivo, tangible y transformador en la vida de cada persona”, sostuvo el nuevo director.

Para Adriana Noreña, Vicepresidenta de Google para Hispanoamérica, "el liderazgo de Juan llega en un momento bisagra. Su visión estratégica y conocimiento del mercado local y regional serán fundamentales para seguir impulsando la transformación digital en la Argentina, un país que para Google siempre ha sido un hub de innovación y un motor de crecimiento para toda la región", señaló Noreña.

Un perfil forjado en los medios y el retail

Juan Vallejo, de origen colombiano, se incorporó a Google en 2020 para liderar la división de Retail en México, luego de haber gestionado sectores clave como Tecnología, Telco y Medios.

Su trayectoria previa fuera de la tecnológica es igualmente robusta: ocupó cargos de alta jerarquía en FOX, donde fue Vicepresidente Ejecutivo y lideró operaciones comerciales tanto para Latinoamérica como para el mercado hispano en los Estados Unidos.

Su formación académica incluye un MBA de la Universidad de Cornell y un título en Administración de Empresas de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, con especialización en Negocios Internacionales.

Inversión y futuro: del cable Firmina al talento local

El nombramiento de Vallejo se da sobre una base de inversiones de largo aliento. Google ha mantenido un compromiso constante con la infraestructura argentina, destacándose la inauguración del cable submarino Firmina en 2024, una pieza clave para la conectividad regional. Además, la apuesta por el capital humano se refleja en la entrega de más de 37.000 becas desde 2022, destinadas a reducir la brecha digital.

Vallejo comenzará su gestión de manera remota desde México el próximo 1 de abril, para integrarse presencialmente en las oficinas de Buenos Aires en las semanas siguientes.

LM