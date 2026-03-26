El Colegio de Arquitectos lanzó su propia inteligencia artificial

Durante la celebración por sus 40 años de existencia, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba anunció el lanzamiento de Arqtificial, una herramienta de inteligencia artificial desarrollada con base en el conocimiento y la experiencia de los profesionales matriculados, que apunta a facilitar el ejercicio cotidiano de la arquitectura.

El anuncio fue encabezado por el presidente de la institución, Nicolás Paulín, quien destacó la trayectoria del Colegio y reafirmó su papel “como una institución clave no solo en la representación gremial, sino fundamentalmente en la vida cotidiana de los profesionales, consolidándose como una herramienta útil, eficiente y orientada a resolver las demandas reales del ejercicio profesional”.

NICOLÁS PAULÍN

La celebración tuvo lugar en el Teatro del Libertador General San Martín, con sala llena y la participación de autoridades provinciales, representantes universitarios y referentes del sector.

A partir de un diagnóstico reciente de la matrícula, Paulín señaló que el principal desafío actual es traducir la legitimidad institucional en beneficios concretos. “Con un 74% de arquitectos que consideran necesaria o muy necesaria la institución, se ratifica el valor de la agremiación, pero también la necesidad de evolucionar hacia un modelo que acompañe, facilite y potencie el trabajo diario”, sostuvo.

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Menú de iniciativas en marcha

El Colegio viene impulsando una serie de herramientas innovadoras que impactan directamente en la práctica profesional. Entre ellas se destacan aplicaciones para trámites municipales (ATM), que agilizan gestiones para más de 8.000 arquitectos en toda la provincia; el Libro de Obra Digital (LOD), utilizado por más de 3.000 profesionales desde dispositivos móviles; y plataformas educativas y de concursos que amplían oportunidades y fortalecen la formación continua.

También se suman desarrollos como software de análisis predictivo de sustentabilidad edilicia, un atlas técnico para la toma de decisiones responsables, un directorio verde orientado a prácticas sostenibles y una red de institutos y jornadas de capacitación permanente.

“Estas iniciativas reflejan un cambio de paradigma: la representación profesional ya no se limita a la defensa de derechos, sino que se redefine como un sistema integral de servicios, soluciones y acompañamiento permanente”, afirmó Paulín.

El presidente remarcó además la necesidad de representar la diversidad de perfiles dentro de la profesión. “El Colegio tiene que ser útil y acompañar al arquitecto en todas sus dimensiones: desde quien proyecta y dirige obras hasta quien emprende, trabaja en el Estado o da sus primeros pasos. No hay un arquitecto promedio, la profesión es diversa y cada variante debe ser atendida responsablemente”, indicó.

En su discurso, también puso en valor el carácter federal de la institución. “El Colegio de Arquitectos es una red viva que se extiende por todo el territorio provincial. Es interior productivo, ciudades intermedias, pueblos en crecimiento y nuevas centralidades urbanas y culturales. Es una expresión genuina de federalismo y de respeto por la diversidad territorial, económica y social de Córdoba”, señaló.

Finalmente, el dirigente adelantó que la institución profundizará su vínculo con el mercado laboral, consolidando su rol como articulador entre formación, innovación y empleo.