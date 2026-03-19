Perfil
Últimas noticias
En vivo
CANAL E
Proyecciones

Inteligencia artificial en la medicina: avances, límites y el futuro de los tratamientos personalizados

El especialista en inteligencia artificial, Sebastián Di Doménica, explicó cómo la IA ya mejora diagnósticos y anticipó un cambio profundo en la medicina en los próximos años.

Inteligencia Artificial
Inteligencia Artificial | Cedoc

La inteligencia artificial avanza con fuerza en el ámbito de la salud y comienza a transformar la práctica médica. Según explicó Sebastián Di Doménica, especialista en IA, a Canal E, su uso se expandió rápidamente en los últimos años.

Se calcula que a nivel mundial, de 2024 a 2026, se duplicó el uso de la IA a nivel medicina”, señaló, destacando que Argentina sigue esta tendencia, aunque desde una base más baja.

El especialista remarcó que, por ahora, la inteligencia artificial cumple principalmente un rol de apoyo: “Se empieza a usar como asistente”, explicó. En este sentido, se aplica en la mejora de diagnósticos, análisis de datos y desarrollo de tratamientos más precisos.
Este enfoque se conoce como medicina aumentada: “Poner al servicio de la medicina la guía para lograr mejores diagnósticos”, resumió.

Terapias personalizadas: avances y límites actuales

Uno de los casos recientes que despertó interés global fue el desarrollo de una vacuna personalizada para tratar el cáncer en un animal, utilizando herramientas como ChatGPT y AlphaFold.

Sobre este punto, Di Doménica aclaró el alcance real: “Para que esto se generalice en seres humanos falta mucho”, advirtió.

El tratamiento se basa en terapias genéticas personalizadas, que comparan ADN sano y enfermo para diseñar soluciones específicas. Sin embargo, hoy presentan grandes limitaciones: “Estamos hablando de terapias personalizadas”, remarcó, lo que implica altos costos y complejidad.

Además, el especialista estimó que su aplicación masiva aún está lejos: “Van a faltar 10, 15 años para que esto se pueda generalizar”.

Uso en Argentina y desafíos pendientes

En el ámbito local, la IA ya tiene aplicaciones concretas, principalmente en asistencia médica. “Se está utilizando mucho la inteligencia artificial a nivel médico, pero en asistencia”, explicó.

Entre sus usos más frecuentes se encuentran la interpretación de estudios clínicos, la personalización de tratamientos y la vigilancia epidemiológica. “Se pueden avanzar en vigilancia epidemiológica”, destacó, mencionando su aplicación en enfermedades como el dengue.

Sin embargo, también existen riesgos y desafíos. “Puede generar un problema entre la relación médico-paciente”, advirtió, señalando la posible dependencia tecnológica.

A esto se suman cuestiones clave como la falta de regulación y la privacidad de los datos: “Hay un problema con la privacidad”, indicó.

Pese a estos obstáculos, el especialista se mostró optimista: “Es una mirada muy optimista la que hay que plantear”, concluyó, resaltando el enorme potencial de la inteligencia artificial para revolucionar la medicina en los próximos años.

También te puede interesar
En esta Nota